Así son las obras de arte lumínicas que se podrán ver en el Zaragoza Luce
Ocho son las intervenciones que, en doce espacios, forman parte de la segunda edición del festival que se celebra desde este jueves
Zaragoza Luce reunirá, desde este jueves al domingo, un total de doce intervenciones artísticas de creadores internacionales, nacionales y locales. Estas obras se distribuirán por otras tantas ubicaciones icónicas de la ciudad, transformando lugares emblemáticos en escenarios luminosos donde la luz y el arte se fusionan para ofrecer experiencias únicas. Las obras lucirán desde el jueves al domingo desde las 19.00 horas hasta las doce de la noche.
'Impulse', de Lateral Office y CS Design (plaza del Pilar)
'Impulse' es un espacio lúdico, luminoso e interactivo que invita al público a participar en una experiencia sensorial colectiva a partir de un objeto universal de la infancia: el balancín. La instalación se compone de una serie de 'sube y baja' que reaccionan al movimiento de quienes los utilizan mediante variaciones de luz y sonido, transformando el juego físico en una experiencia audiovisual
'Earthtime 1.26', de Janet Echelman (San Juan de los Panetes)
''Earthtime 1.26'' forma parte de la serie escultórica Earthtime de Janet Echelman, una obra que intensifica nuestra conciencia sobre la interconexión entre los seres humanos y el planeta. Suspendida en el aire, la escultura celebra la relación entre cielo y tierra, flexibilidad y resistencia, naturaleza y creación humana, uniendo los opuestos a través de curvas suaves y colores.
'Les voyageurs', de Cédric Le Bourgne (Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Plaza Delegación de Gobierno, Museo Del Foro y Plaza de la Lonja)
'Les Voyageurs' son figuras etéreas que dialogan con la arquitectura histórica y contemporánea de la ciudad, creando un recorrido poético que invita al paseo y la contemplación.
'Flux', de Collectif Scale (plaza del Justicia)
La obra se construye a partir de la multiplicación de líneas luminosas, controladas con precisión por motores que permiten jugar con fases, velocidades y amplitudes. Esta combinación convierte a 'Flux' en un objeto orgánico en constante transformación, donde la luz se mueve y respira al ritmo de la música.
'Keyframes Games Stories', de Groupe Laps (Colegio de Arquitectos)
Instalación de luz y sonido que revive la magia de los videojuegos arcade de los años 80. Desde Brick Breaker hasta Snake y Stretcher Bearer, la obra transforma la fachada de un edificio en un tablero luminoso habitado por personajes, recreando la estética, el ritmo y la diversión de los juegos clásicos.
'Antimateria', de Maxi Gilbert (Alma Mater Museum)
Una instalación lumínica que explora la luz como materia expandida y como elemento generador de espacio. Mediante una alta densidad de haces láser, la obra construye un entorno perceptivo en el que la forma deja de depender de la materia física y se manifiesta como acontecimiento: un espacio que se habita, se atraviesa y se percibe de manera activa.
'Sign', de Vendel & de Wolf (plaza del Pilar)
'Sign' apela a nuestra atávica atracción por el fuego, por su belleza y también por su capacidad de destrucción. A distancia, aprecias el violento movimiento de las llamas, pareces estar ante una impresionante hoguera. A medida que te aproximas, se te revela otra realidad: un baile hipnótico de luces que se desplazan a lo largo de las cañas, fluyendo hasta desmaterializarse.
'Transitar', de Jou Serra (Fachada de CaixaBank)
Una experiencia lumínica que explora el movimiento colectivo como fenómeno universal. A través de una coreografía mínima de láser, se construye un espacio vivo, en constante transformación, donde la luz dibuja migraciones abstractas que conectan naturaleza, humanidad y territorio.
