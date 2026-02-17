Mélani Olivares visita Zaragoza para hablar de 'Aída y vuelta': cómo acudir al coloquio

La actriz Mélani Olivares será la invitada de la sesión 253 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, que se celebra este jueves. El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en la sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.

La charla estará centrada en 'Aída y vuelta', la película dirigida por Paco León que está recibiendo una gran acogida crítica y comercial desde que se estrenó el 30 de enero en las salas de toda España. La película se inspira en 'Aída', una de las grandes series españolas de la historia y está protagonizada por el mismo Paco León, Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Secun de la Rosa, Eduardo Casanova y la invitada de La buena estrella, Mélani Olivares, que realiza un excelente trabajo como la prostituta Paz, un personaje que caló profundamente entre el público español.

El rodaje de un capítulo

'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción, con los personajes de 'Aída', como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico o la fama.

Mélani Olivares comenzó a brillar desde los años 90 en series como 'Este es mi barri'o, junto a José Sacristán, 'Más que amigos', 'Ambiciones', 'Policías', 'En el corazón de la calle' o 'De mod'a hasta que el personaje de Paz en 'Aída' la incorporó a la memoria popular, una condición reforzada luego por su personaje de Nieves Sanabria en 'Amar es para siempre'. De forma paralela, ha desarrollado una notable trayectoria en el teatro: 'Bajo terapia', 'Los hijos de Vulcano', 'Juntos', 'Entre ella y yo' y, en 2025, 'Amigas de verdad', dirigida por Gabriel Olivares. En 2004 fue dirigida por Gaizka Urresti en el cortometraje 'Malicia en el país de las maravillas'.