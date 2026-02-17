La nueva musa del cine aragonés que aspira al Goya: Ángela Cervantes estrecha sus lazos con la comunidad

Ángela Cervantes no para de estrechar sus lazos con Aragón. Ya de por sí, las raíces de la actriz barcelonesa están fuertemente arraigadas en la comunidad (su abuela paterna es de Ariño y la materna de Mas de las Matas), pero su relación con esta tierra no ha dejado de crecer en los últimos años. De hecho, su evolución como actriz ha estado muy ligada a directoras aragonesas o vinculadas con la comunidad. ‘La maternal’, de la zaragozana Pilar Palomero, la dio a conocer al gran público en 2022 y su consagración como intérprete también ha venido de la mano de cineastas de la tierra.

Hace solo unos días, los Premios Días de Cine distinguieron a Cervantes como la mejor actriz por ‘La furia’ y ‘Lo que queda de ti’. Esta última película (rodada en el Pirineo) es la ópera prima de la directora oscense Gala Gracia, mientras que la primera es obra de Gemma Blasco, cineasta barcelonesa pero con raíces en la provincia de Teruel (el filme, de hecho, rodó parte de su metraje en Torrevelilla, el pueblo de la familia paterna de la directora).

El gran trabajo interpretativo de Ángela Cervantes en ‘La furia’, un retrato incómodo y oscuro sobre la violación, ya fue reconocido el año pasado en el Festival de Málaga con la Biznaga de Plata. Hace solo unos días le valió también el Premio Gaudí y por este mismo papel está nominada a los Goya en la categoría de mejor actriz protagonista (es una de las grandes favoritas).

Si lo gana, la barcelonesa pondrá la guinda a un año de ensueño para ella y también para su hermano Álvaro Cervantes (gracias a su trabajo en ‘Sorda’). "Lo que estamos viviendo, este viaje paralelo de reconocimiento, es un sueño que parece imposible", reconoce la actriz, que desde niña ha veraneado con su familia en el pequeño pueblo turolense de La Ginebrosa.

Sus papeles más recientes

En ‘La furia’, Ángela interpreta a una joven actriz que busca el modo de canalizar el dolor que siente después de sufrir una violación. Es una de esas interpretaciones que, por su exigencia y visceralidad, parecen tener desde el principio una cita ineludible con los premios. "Cuando trabajas en producciones tan pequeñas y personales como ‘La furia’, intentas no pensar en esas cosas, porque para llegar ahí se tienen que dar muchos factores –explica–. Hay muchas películas buenas que se quedan por el camino porque apenas se ven y no se habla de ellas. Pero no sería honesta si digo que no se te pasa en algún momento por la cabeza, porque al fin y al cabo los premios son también una manera de impulsar la carrera de una película, y eso es algo muy necesario en proyectos como este".

La actriz barcelonesa también abrazó como si fuera un gran regalo su papel en ‘Lo que queda de ti’, un filme inspirado en la propia vida de la directora oscense Gala Gracia y que habla del duelo y del arraigo. La película cuenta la historia de Sara (Laia Manzanares). A sus 25 años, está a punto de grabar un disco de jazz en Nueva York, pero, tras la muerte de su padre, regresa a su pueblo natal en el Pirineo oscense. Allí se encuentra con su hermana (Ángela Cervantes), que no se ha movido del municipio y que se dedica a sacar adelante la explotación ganadera. Ambas tendrán que afrontar el legado de su padre mientras van aflorando diferencias por cómo sobrellevar el dolor de la ausencia.

La película, que rodó casi todo su metraje en las comarcas de la Ribagorza y La Litera, ha recibido varios reconocimientos.