Al Pacino, Robert De Niro y Adam Sandler homenajean a Robert Duvall: "La grandeza nunca muere"

Los actores Al Pacino y Robert De Niro han homenajeado con sendos mensajes la figura de Robert Duvall, con quien protagonizaron algunas de las entregas de la saga 'El Padrino' ('The Godfather') y que falleció el pasado domingo a los 95 años.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", declaró Al Pacino. "Era un actor nato, como dicen; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré", escribió en un mensaje que reproduce Variety.

"Que Dios bendiga a Bobby", escribió, por su parte, Robert De Niro. "Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz".

Pacino protagonizó junto a Duvall 'El Padrino' y 'El Padrino II'. Pacino interpretó a Michael, el heredero de la familia criminal Corleone, mientras que Duvall interpretó a Tom Hagen, su abogado y asesor de confianza.

Aunque nunca compartió escena con Duvall, De Niro también protagonizó 'El Padrino II' como un joven Vito Corleone.

Pacino y De Niro son solo dos de las muchas estrellas de Hollywood que rindieron homenaje a Duvall.

"Qué golpe conocer la pérdida de Robert Duvall. Que gran actor y parte tan esencial del 'Zoetrope Americano' desde sus inicios: 'The Rain People', 'The Conversation', 'The Godfather', 'The Godfather II', 'Apocalypse Now', 'THX 1138', 'Assassination Tango'", escribió, por su parte, el director Francis Ford Coppola en Instagram.

También Viola Davis dedicó un mensaje al actor fallecido, con el que trabajó en el thriller de 2018 "Widows" (Viudas).

"Tuve el honor de trabajar contigo en 'Viudas'. Me quedé maravillado. Siempre me han maravillado tus imponentes representaciones de hombres que eran a la vez tranquilos y dominantes en su humanidad", escribió la actriz.

"Eras un gigante… un icono… 'Apocalipsis Now', 'El Padrino', 'Matar a un ruiseñor' ('To Kill a Mockingbird'), 'Tender Mercies', 'El apóstol' ('The Apostle'), 'Paloma solitaria' ('Lonesome Dove')… etc… La grandeza nunca muere. Permanece… como un regalo. Descansa en paz, señor. Tu nombre será pronunciado… Que los ángeles canten para tu descanso", agregó.

El actor Adam Sandler, quien trabajó con Duvall en el drama deportivo de 2022 "Hustle", también recordó a Duvall en Instagram sobre el que escribió: "Divertido como el infierno. Fuerte como el infierno. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias".