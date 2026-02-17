El Salón del Libro de Villanueva de Gállego celebra esta semana su sexta edición

El Salón del Libro de Villanueva de Gállego, organizado por el ayuntamiento de la localidad y la Universidad San Jorge y con la colaboración de Amazon y el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, celebra de miércoles a sábado su sexta edición.

Con una programación variada y para todos los gustos y edades, el salón se ha afianzado en el calendario cultural de la localidad y la comarca. El salón arranca oficialmente este miércoles, pero desde el 28 de enero, y hasta el 21 de febrero, se puede ver la exposición bibliográfica conjunta en las bibliotecas de Villanueva de Gállego y de la Universidad San Jorge.

Este miércoles 18, a las 12.30 horas comenzará la programación en el Espacio Pradilla con el pregón, a cargo del escritor David Lozano. A continuación, se inaugurará la exposición urbana, que en esta edición ilustra pasajes del libro de J. R. R. Tolkien 'El señor de los anillos'. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, también en el Espacio Pradilla, se celebrará un encuentro de los miembros del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal con David Lozano, moderado por Carmen Pinilla.

El jueves 19 de febrero, a las 19.00 horas y en el Espacio Pradilla, tendrá lugar la charla con el escritor y divulgador Antonio Runa, responsable de 'La órbita de Endor', uno de los podcast más escuchados de nuestro país, que estará conducida por Jaime Angulo.

El viernes 20 comenzará a las 11.00 horas, en la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge, con la charla un encuentro con la periodista y escritora Aranzazú Serrano, acompañada por Javier Calvo, docente de la USJ. El resto de actividades del día tendrán lugar en la Sala Capitol.

A las 12.30 horas tendrá lugar el cuentacuentos 'Cuentos alrededor de una hoguera" a cargo de Mario Cosculluela, para alumnos y alumnas del CEIP Pintor Pradilla. También a esa hora, pero en el IES Villanueva de Gállego, David Lozano impartiré un taller de escritura creativa.

Por la tarde, en el Espacio Pradilla, 18.00 horas, tendrá lugar un juego de rol en vivo con Rubicorn Lab. Y a las 21.00 horas, de nuevo en la Sala Capitol tendrá lugar la entrega de los premios del V Rally Literario. Para finalizar la jornada, a las 21.30 horas, en la Carpa Municipal de Fiestas, Marisol Aznar pondrá en escena la obra 'Madre mía'.

El sábado 21 de febrero, todas las actividades se realizarán en la Sala Capitol. A las 10.00 horas comenzará la jornada con el taller de caligrafía medieval a cargo de Ricardo Vicente. A las 12.30 horas, cerraremos esta sexta edición con una lectura pública con micro abierto de pasajes de 'El señor de los anillos'. El programa completo se puede consultar en 'salonlibrovillanuevadegallego.es'.