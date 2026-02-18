Una de las bandas más míticas del heavy metal nacional actúa en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Es una de las bandas de heavy metal y hard rock más míticas del país y este año celebra nada más y nada menos que su 45 aniversario. Barón Rojo va a iniciar este próximo fin de semana una gira que recorrerá toda España y que el próximo 14 de marzo recalará en la sala Oasis de Zaragoza.

Serán dos horas de concierto en las que la banda madrileña interpretará todos sus grandes éxitos, incluyendo canciones emblemáticas como 'Resistiré', 'Los rockeros van al infierno', 'Cuerdas de acero' o 'Siempre estas allí'. El grupo liderado por los hermanos De Castro visitará casi todas las grandes ciudades del país e incluso actuará fuera de España.

Desde la publicación de su primer álbum, 'Larga vida al rock and roll' en 1981 hasta la actualidad, la agrupación ha grabado alrededor de una veintena de discos entre producciones de estudio, álbumes en vivo, recopilaciones y álbumes de vídeo, además de realizar conciertos en varios países de Europa y América.

La banda madrileña jugó un papel muy importante en la consolidación del heavy metal español junto a otras agrupaciones del género como Obús, Panzer o Ángeles del Infierno.

Las entradas para toda la gira ya están a la venta en Ticketmaster. También las del concierto de Zaragoza, que tienen un precio de 27 euros a través de este enlace: https://www.ticketmaster.es/event/1510470954?brand=base_mb_es