Una de las bandas más míticas del heavy metal nacional actúa en Zaragoza: cómo comprar las entradas

El concierto se celebrará el próximo 14 de marzo en la sala Oasis

La banda madrileña, en los años 80.

Paula Marco

Zaragoza

Es una de las bandas de heavy metal y hard rock más míticas del país y este año celebra nada más y nada menos que su 45 aniversario. Barón Rojo va a iniciar este próximo fin de semana una gira que recorrerá toda España y que el próximo 14 de marzo recalará en la sala Oasis de Zaragoza.

Serán dos horas de concierto en las que la banda madrileña interpretará todos sus grandes éxitos, incluyendo canciones emblemáticas como 'Resistiré', 'Los rockeros van al infierno', 'Cuerdas de acero' o 'Siempre estas allí'. El grupo liderado por los hermanos De Castro visitará casi todas las grandes ciudades del país e incluso actuará fuera de España.

Desde la publicación de su primer álbum, 'Larga vida al rock and roll' en 1981 hasta la actualidad, la agrupación ha grabado alrededor de una veintena de discos entre producciones de estudio, álbumes en vivo, recopilaciones y álbumes de vídeo, además de realizar conciertos en varios países de Europa y América.

La banda madrileña jugó un papel muy importante en la consolidación del heavy metal español junto a otras agrupaciones del género como Obús, Panzer o Ángeles del Infierno.

Las entradas para toda la gira ya están a la venta en Ticketmaster. También las del concierto de Zaragoza, que tienen un precio de 27 euros a través de este enlace: https://www.ticketmaster.es/event/1510470954?brand=base_mb_es

El club de la rasmia del Casademont Zaragoza ya está en Praga en busca de una plaza para la Final Six de la Euroliga: “Nadie se lo quería perder”

Zaragoza crea su Arco particular, #estonoesarco: "No es un acto reivindicativo, es un lugar de encuentro entre artistas y el público"

Sellés sigue sin recuperar efectivos a cuatro días de la gran final del Real Zaragoza en Andorra

En imágenes | El Casademont Zaragoza viaja a Praga para luchar por una plaza en la Final Six de la Euroliga

La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: "No venderemos entradas a la afición visitante"

Biorig activa en Caspe la tramitación de la cuarta de sus ocho plantas de biometano en Aragón

Sánchez y el primer ministro de India apuestan por avanzar hacia una IA centrada en las personas
