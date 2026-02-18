Borja vuelve a celebrar su ciclo teatral con cinco obras para todos los públicos

Borja disfrutará del teatro con una nueva edición de su ciclo. Este año se han programado cinco jornadas teatrales de distintos géneros: desde el drama, la comedia u obras pensadas para el público infantil. Comenzarán el próximo 28 de febrero y, todos los sábados, a partir del 14 hasta el 28 de marzo y tendrán lugar en el Teatro Cervantes de Borja. Las entradas ya pueden adquirirse en la oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Borja.

El ciclo comenzará el sábado 28 de febrero, con la obra de teatro 'El Nido', de la productora aragonesa Oyambre Producciones y escrita por Juan Bolea, uno de los escritores de novela negra referentes de Aragón. Durante la presentación del ciclo, el autor ha puesto en valor este evento porque ofrece “una visión panorámica de la situación actual del teatro en España”.

El 14 de marzo y bajo la producción aragonesa de Artimaña Gestión Cultural se podrá ver 'Una semana nada más', escrita por Michel Clement y protagonizada por tres actores conocidos en el panorama audiovisual como son Marina San José, hija de la cantante Ana Belén, Manu Baqueiro, conocido por su papel de Marcelino en la exitosa serie de televisión 'Amar en tiempos revueltos' y ´'Amar es para siempre', y Javier Pereira, recordado por su papel de Enrique Cobos en la serie juvenil 'Al salir de clase'.

Cartel del ciclo de teatro de Borja / Ayuntamiento de Borja

La siguiente semana, el 21 de marzo, actuará la compañía aragonesa Che y Moché con la obra 'Don Juan en los Infiernos', una adaptación teatral de la película homónima de Gonzalo Suárez.

Finalmente, la última semana tendrá dos obras. Por un lado, el viernes 27 de marzo y de la mano de Producciones Kinser, tendrá lugar 'Luces bajo el Tejado', obra para público familiar, interpretada por uno de los mejores grupos de animación y teatro del momento. Para finalizar, el sábado 28 de marzo se cerrará este nuevo ciclo de teatro con el humorista y monologuista Daniel Fez y su espectáculo 'La Vida Regulinchi'.

Compromiso por la cultura

Todos los asistentes a la presentación de las jornadas han coincidido en resaltar la labor que realizan las instituciones borjanas por mantener la actividad cultural de la localidad: “El Ayuntamiento de Borja tiene un concepto encomiable de la gestión de la cultura entendiéndola como servicio público”, ha subrayado Bolea.

Según ha explicado el alcalde de Borja, Eduardo Arilla: “El ciclo de teatro se consolida con una nueva edición en la que desde el Ayuntamiento de Borja hemos destinado 35.000 euros entendidos como una inversión más en la cultura para contribuir al tejido teatral y de la creación”. Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Borja, Jorge Jiménez, ha remarcado que el ciclo ofrece obras teatrales de diferentes géneros como teatro policíaco, obras dramáticas, comedia e infantil.

Las entradas ya están a la venta. Se pueden adquirir en Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Borja, online a través de la página y el mismo día de la función en la taquilla del teatro.