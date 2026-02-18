El Zaragoza Luce enciende el museo callejero en el Casco Histórico: horarios y dónde ver las instalaciones

Convertir Zaragoza un gram museo al aire libre con intervenciones artísticas lumínicas que invitan a la ciudadanía a recorrer el Casco Histórico de la ciudad con una mirada distinta. Con ese objetivo, nació hace un año el festival Zaragoza Luce que desde este jueves hasta el domingo celebra su segunda edición en la crece la apuesta tanto en presupuesto como en propuestas artísticas y también en un ambicioso programa paralelo.

Es, en palabras de los organizadores, Antídoto (con Curro Melero como comisario) y Ayuntamiento de Zaragoza, "un itinerario luminoso que no se queda en lo estético, sino que va más allá: nos hace reflexionar y propone una experiencia en torno al papel de la luz, la tecnología y el arte en la sociedad contemporánea".

Propuestas internacionales

Para ello, en esta edición que comienza este jueves se ha decidido reforzar la apuesta por artistas internacionales de primer nivel como Lateral Office o Janet Echelman, cuyas obras —algunas de ellas inéditas en España— convivirán con propuestas nacionales y locales, generando un diálogo creativo entre distintas miradas, contextos y formas de entender el arte lumínico.

La programación combina, nuevamente, referentes internacionales del arte lumínico contemporáneo —como Cédric Le Borgne, Lateral Office, Janet Echelman, Collectif Scale, Groupe LAPS— con propuestas nacionales y locales, reforzando el compromiso del festival con el talento de la comunidad. Este año, además, contaremos con la intervención de estudiantes de la Escuela de Artes de Zaragoza acompañados por sus profesores y por el artista Néstor Lizalde. Una colaboración que subraya la vocación pedagógica y de futuro de Zaragoza Luce

El mapa con las intervenciones artísticas del Zaragoza Luce 2026. / EL PERIÓDICO

El Zaragoza Luce se inaugura este jueves a partir de las 19.45 horas y las instalaciones estarán activas hasta la medianoche. Algo que, desde las 19.00 horas hasta la misma hora de cierre, se repetirá el viernes, sábado y domingo, con entrada (obviamente) libre. Los lugares donde se instalarán intervenciones artísticas son la plaza del Pilar, la plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza San Juan de los Panetes, la plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España.

La ampliación de ocho a doce "puntos de luz" ha elevado también el presupuesto, que ha pasado de 485.000 a 640.000 euros. Eso sí, tal y como ha apuntado la alcaldesa, 108.000 euros están "patrocinados por la DGA y Caixabank" (esta última ha entrado este año como patrocinador oficial).

Visitas guiadas y más programación

El ayuntamiento ha organizado visitas guiadas, de las que habrá tres pases por día (19.00 horas, 20.00 horas y 20.30 horas) con aforo para 30 personas que saldrán desde la puerta de la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar y tendrán una duración aproximada de una hora. La tarifa general es de 2,55 euros y es imprecisdible reservar la plaza en las oficinas de turimos o en este enlace.

Además, el viernes 20 de febrero el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) acogerá los Encuentros Profesionales de Zaragoza Luce, una jornada dirigida a profesionales del ámbito artístico, arquitectónico y urbanístico que consolidará al festival como espacio de reflexión e intercambio en torno a la luz como herramienta de transformación urbana.

La cita, que se celebrará en la sede del COAA (calle San Voto, 7), reunirá a expertos internacionales y nacionales en un programa que combina ponencias, exposiciones y una mesa redonda final. La jornada comenzará a las 10.15 horas con la recepción del público y continuará a las 10.30 horas con la intervención de Mark Burton-Page, representante de LUCI (Lighting Urban Community International).

El programa incluirá además la exposición de Néstor Lizalde, junto a Rafael Pueyo, director de la Escuela de Arte de Zaragoza, y Samuel Esteban López, profesor del Grado Superior en Escultura Aplicada al Espectáculo. A las 11.45 horas intervendrá la artista internacional Janet Echelman. La jornada culminará con una mesa redonda (12.45 horas) en la que participarán el artista Ricardo Morcillo; el arquitecto y artista Sergio Sebastián; el urbanista Sergio García Pérez; y el arquitecto y comisario Javier Peña, moderados por Loreto Alba.