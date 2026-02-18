El Gobierno de Aragón volverá a regar de cultura todo el territorio con más de 100 actuaciones en 96 municipios

El Ejecutivo autonómico volverá a llevar la cultura hasta el último rincón de la comunidad gracias a la nueva convocatoria de 'Aragón tierra de cultura', el ciclo que la DGA empezó a impulsar a finales de 2024. La programación para este año ha proyectado por el momento un total de 111 actuaciones gratuitas en 96 municipios de todas las comarcas, aunque se confía en ir aumentando el presupuesto para llegar a "duplicar" el número de localidades.

Como ya sucedió el año pasado, los espectáculos estarán impulsados y protagonizados por artistas "con ADN cien por cien aragonés" e incluirán casi todas las disciplinas: teatro, música, danza, circo, magia, cine... El ciclo, promovido por las Direcciones Generales de Cultura y Turismo de la DGA, aunará de nuevo la cultura con el patrimonio, por lo que las actuaciones se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Monasterio de San Pedro de Siresa, San Juan de la Peña, la Cartuja de Aula Dei, la Catedral de Teruel, la Colegiata de Caspe o la Catedral de Santa María del Romeral de Monzón, por nombrar solo unos pocos.

La nueva convocatoria ha sido presentada este miércoles en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón en un acto en el que han participado la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, y la directora de la citada fundación, Laura Pradas. "Con este programa volvemos a demostrar que la cultura no debe ser un lujo reservado para unos pocos ni circunscrito a las grandes ciudades, sino un derecho de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Queremos proponer 'piruletas de cultura' que lleguen a todo el mundo", ha subrayado Hernández.

Tomasa Hernández, este miércoles en el Salón de Columnas de la Fundación Caja Rural de Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Olloqui, por su parte, ha calificado de "titánico" un proyecto que nació "con clara voluntad de continuidad". Por el momento, el ciclo cuenta para este año con un presupuesto de medio millón de euros, pero Olloqui ha confiado en poder "duplicarlo" para llegar de esa forma al doble de municipios.

Durante todo el año pasado, casi 25.000 personas disfrutaron de las 140 actuaciones programadas en ‘Aragón, tierra de cultura’, que llegó a 96 localidades y 31 comarcas de la comunidad. En las propuestas participaron más de 500 artistas aragoneses.

Teatro infantil y para adultos, títeres, animación, músicas del mundo, música contemporánea, música clásica, folclore, pop y rock, rap, danza, magia, circo, cine... Hasta 15 disciplinas distintas estarán representadas en la programación prevista para este año, que echará a andar este sábado y domingo en La Puebla de Albortón y La Almunia de San Juan. En concreto, la compañía Biribú llevará su espectáculo teatral ‘Monstruo’ al centro social de La Puebla, mientras que Teatro del Alma representará el domingo su obra 'Rosita' en el salón José Luis Alegre Cudós de La Almunia. El ciclo proseguirá ya el próximo fin de semana con los Títeres de la Tía Elena en Castelnou y el concierto de O`Carolan en Monzón.

La programación detallada

La programación, que puede consultarse de forma detallada en la página web de Cultura de Aragón , incluirá por ejemplo la actuación de la violagambista y cantante Pilar Almalé, del guitarrista y compositor zaragozano Jorge Casasnovas, del emblemático grupo Biella Nuei o del dúo El mantel de Noa.

El circo también estará presente a través de espectáculos vinculados al proyecto europeo Eko Pirineos de Circo, el Circo Social y Raíces de Circo. La Sierra de Albarracín se convertirá en un marco mágico a lo largo de varios días; el Monasterio de San Juan de la Peña repetirá por tercer año el ciclo ‘Música en la roca’, y regresará de nuevo la Carroza del Teatro Real, que el pasado año visitó Boltaña, Calatayud y Calanda, y que este año recorrerá las localidades de Teruel, Utebo y Monzón.

El acto de presentación celebrado este miércoles ha querido reunir una pequeña muestra de todo lo que está por venir con las actuaciones de la compañía de danza LaMov, del mago Juan Capilla, de los Títeres de la Tía Elena, del actor José Luis Esteban y del músico Javier Idoipe. A la presentación han asistido también representantes de ayuntamientos, instituciones aragonesas y profesionales del sector cultural.