Huesca, capital de la danza por duodécimo año consecutivo con el Concurso Nijinsky

Huesca volverá a convertirse en epicentro de la danza con la celebración de la XII edición del Concurso Nijinsky con más participantes que nunca. Esta es una cita ya consolidada dentro del calendario nacional, que reúne cada año a cientos de jóvenes bailarines, docentes y profesionales del sector. El certamen combina competición, formación y convivencia en un formato que integra clases magistrales, becas, encuentros profesionales y oportunidades de proyección artística, configurándose como una experiencia integral más allá del propio escenario.

La edición de 2026 se desarrollará en dos fines de semana diferenciados: la modalidad Classic tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo, mientras que Modern se celebrará el 17, 18 y 19 de abril. Dividido en estas dos convocatorias y estructurado en semifinales y gran final, el concurso ofrece a los participantes la posibilidad de mostrar su trabajo coreográfico, recibir formación directa de especialistas internacionales y convivir durante varios días en un entorno diseñado específicamente para el aprendizaje y el intercambio. Esta filosofía ha convertido al Nijinsky en una plataforma de impulso real para nuevas generaciones de bailarines.

Impulsado y dirigido por Susana Ara, directora y fundadora del certamen, el proyecto nació tras años de experiencia acompañando a su alumnado de su escuela de danza de Jaca a competiciones tanto en España como en el extranjero, con el objetivo de crear un modelo más completo y pedagógico: “Después de muchos años asistiendo a concursos con mis alumnos, siempre pensaba en cómo sería el certamen ideal. Nijinsky nace precisamente de esa reflexión: crear un espacio donde, además de competir, los jóvenes aprendan, convivan y encuentren oportunidades reales para su futuro profesional”.

Huesca, sede ideal para la danza

Desde sus inicios, el concurso encontró en el Palacio de Congresos de Huesca el entorno idóneo. El recinto cuenta con un auditorio amplio y confortable, un escenario de grandes dimensiones con equipamiento técnico profesional, vestuarios, salas polivalentes para grupos numerosos y una sala multiusos de 1.000 metros cuadrados destinada a las clases magistrales. La colaboración del equipo técnico y el respaldo institucional han sido determinantes para el crecimiento sostenido del evento.

La primera edición, celebrada en 2013, reunió a 238 participantes en una única convocatoria. El crecimiento constante de la demanda llevó posteriormente a ampliar y reorganizar el certamen en dos modalidades independientes, Classic y Modern, con el fin de dar cabida a un mayor número de escuelas y estilos. En 2026, el concurso alcanza cifras récord de participación: 603 inscritos en Classic —537 bailarines y 66 profesores— y 834 en Modern, de los cuales 747 son bailarines y 87 profesores, lo que sitúa al Concurso Nijinsky entre los encuentros de danza con mayor volumen de inscripciones en España.

La convocatoria reúne a escuelas procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y mantiene además una proyección internacional creciente. Este año participarán centros de Francia, sumándose a países que ya han estado presentes en ediciones anteriores como Portugal, Suiza, Alemania o Rusia.

Jurado de prestigio

A lo largo de su historia, el certamen ha contado con reconocidas figuras del mundo de la danza como Williams Castro, Virginia Valero, Rubén Olmo, Eva López, Hervé Ilari, José Checa, Alessandro Riga, Tamara López, Cuca Pon, Armando Marten, Fidel Buika o Javier Toca, entre otros. En esta edición, el jurado estará integrado por 13 profesionales de distintas nacionalidades y amplia trayectoria internacional, que además impartirán clases magistrales abiertas a todos los participantes.

Noticias relacionadas

El concurso funciona también como plataforma de lanzamiento profesional, ofreciendo becas de estudio, estancias en compañías nacionales e internacionales y programas de especialización. Numerosos antiguos concursantes desarrollan hoy su carrera en compañías profesionales dentro y fuera de España. Como destaca su directora: “queremos que el concurso sea una puerta de entrada al mundo profesional. Las becas, el contacto con compañías y el trabajo cercano con el jurado marcan una diferencia real en la trayectoria de muchos bailarines”.