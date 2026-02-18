¿Es este rapero internacional una de las colaboraciones del nuevo disco de Kase.O?

En septiembre se cumplirán diez años desde que el MC aragonés Kase.O publicara 'El círculo', el que, a día de hoy, es el último disco del componente de Violadores del Verso que, desde entonces, ha publicado algunos temas (incluidos en el proyecto 'Divertimentos') y ha participado en algunas colaboraciones.

Pero en el concierto final de gira de su 33 aniversario en la música, Javier Ibarra reveló sobre el escenario que este año saldrá su nuevo disco en el que ya está trabajando con RdeRumba. Y lo cierto es que en las últimas semanas han visitado Zaragoza varios raperos de primer nivel que se han dejado ver con Kase.O desatando todas las especulaciones.

"Rapeando con una leyenda"

Hace unos días, el perfil oficial de Rapsolo subía una instantánea de Kase.O con Nach y RdeRumba (productor del disco de Kase.O) y esta misma semana, concretamente este martes, trascendía una fotografía de Kase.O con el cubano Al2 El Aldeano, que es una de las grandes estrellas del rap underground americano y que cuenta con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales.

Con el Pilar de fondo, además, el cubano publicaba el enigmático mensaje que parece señalar que no era una visita sin más a la ciudad: "Rapeando con una leyenda, Kase.O, el puto amo. Le debo mucho a esta cultura".

De momento, no hay fecha oficial del lanzamiento del nuevo disco del MC aragonés que, en cualquier cosa, promete ser un acontecimiento cuando se produzca.