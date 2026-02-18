Nace un nuevo hogar para el humor en Zaragoza: “Solo abrimos para hacer comedia”

Zaragoza cuenta desde este mes de febrero con un nuevo lugar de referencia para reír y pasar un buen rato, para el humor de calidad y vivir el ambiente genuino de los clubes de comedia. La sala Belushi calienta motores para su gran apertura el fin de semana del 20 al 22 de febrero.

“Seguro que algún foco no funciona o que el sonido en algún momento se va o cualquier cosa”, vaticina Mariano Bartolomé, cómico, improvisador y responsable de esta apertura. El lleno está asegurado y las entradas para su gran apertura se venden con rapidez: “Eden Serrano tenía un pase el sábado a las nueve, lo ha llenado y hemos abierto otro a las siete”. Eso será el sábado 21, cuando Eden Serrano presente su monólogo más ácido, salvaje y divertido. El domingo 22, a las 19.00 horas será ocasión para el ‘stand-up’ de Alex Ayres, ‘Ardillas en mi cabeza’.

En diciembre de 2020, Mariano Bartolomé cerraba para siempre la persiana de un mítico lugar para la comedia zaragozana. El acogedor Juan Sebastián Bar de la calle Luis Antonio Oro Giral, después de casi 40 años de historia y la mitad de ellos programando actuaciones de humor, cerraba y Bartolomé prometía que regresaría: “Aún no sé cuándo, pero volveré a abrir otro Juan Sebastian Bar”.

Desde El Refugio del Crápula

Poco tiempo después cumplió al asumir la gerencia de El Refugio del Crápula en la calle Mayor, que en el último lustro ha sido el encargado de congregar monólogos, conciertos, y todo tipo de representaciones relacionadas con el humor. Sin embargo, la transformación de El Refugio del Crápula no llegaba a las dimensiones de su predecesora y Mariano Bartolomé mantuvo las ganas de volver a tener un gran espacio cómico en Zaragoza.

Ese nuevo espacio, con un aforo para unas cien personas, destinado en exclusiva a ser un club de comedia, tiene el nombre de uno de los actores más recordados –y canalla- de la historia del cine y la televisión, iniciador de 'Saturday Night Live', la mitad de The Blues Brothers: John Belushi.

La calle Fita es el lugar seleccionado para que de las cenizas del Juan Sebastian Bar, surja la sala Belushi. “Siempre estaba buscando un local para volver a hacer un Juan Sebastián Bar, para hacer un club de comedia, donde la gente vaya a ver comedia sin saber quién hay que es lo que ocurrió allí”, asegura Bartolomé. La esencia está ahí: “Hacer que los cómicos jueguen en casa, tener un lugar de referencia”.

No es un relevo

Pero no es un relevo ni una sustitución, esta vez el nuevo proyecto viene a complementar a El Refugio del Crápula: “Los cómicos que están empezando, los ‘open mic’ y la programación musical con Aragón en vivo siguen en el Crápula. Luego, casi el 90% de la comedia que estaba prevista la traemos aquí, al Belushi”.

Mariano Bartolomé se lanza a esta nueva apertura en la que “me meto de cabeza solo”, aunque cuenta con el apoyo de “muchos amigos”. La gente de la comedia local y nacional está a su lado y no duda que la andadura que comienza este mes de febrero será positiva: “Siempre he creído que la comedia en Zaragoza no tenemos nada que envidiar a ninguna parte de España. Estamos en un sitio estratégico, Zaragoza está a mitad de todo, entonces los cómicos y cómicas cuando van de Barcelona a Madrid hacen parada aquí”.

De momento, ya tiene cerrada la programación hasta mayo y contará con presencia del talento local. Bartolomé incide en que “solo abrimos para hacer comedia, no lo abrimos como pub o bar”. Por ello, la apertura de la sala Belushi será de viernes a domingo, con dos pases los viernes y los sábados, e incluso “si hace falta, a la una la sesión golfa”, y un pase vespertino los domingos.