Dos producciones aragonesas se cuelan entre las candidatas a los Premios Max

Los Premios Max de las Artes Escénicas, que se celebra este 2026 en Mérida, han publicado los candidatos que continúan en la carrera por los premios más prestigiosos de las Artes Escénicas de España. Un total de 174 espectáculos de los 512 inscritos a concurso han sido seleccionados y continúan en la siguiente fase competitiva y, entre ellos, hay dos espectáculos de Aragón.

Se trata de 'El camino de la sal', coproducción de Tranvía Teatro junto a Companya Hongaresa de Teatre y Fills de Ruta, que ha sido seleccionada en las categorías de Mejor actor (Sergio Torrecilla), Mejor actriz (Lara Salvador), Mejor autoría teatral (Paco Zarzoso), Mejor composición musical (Jesús y Carles Salvador), Mejor dirección de escena (Paco Zarzoso) y Mejor espectáculo de teatro. Por otra parte, 'La hoguera de las maravillas', de Viridiana Centro de Producción Cultural, podría recabar el premio a la Mejor adaptación o versión para el zaragozano Jesús Arbués.

22 categorías en total

Los espectáculos competirán en alguna de las 22 categorías a concurso de la 29ª edición de estos galardones cuya final tendrá lugar el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

'La hoguera de las maravillas', de Viridiana Teatro. / VIRIDIANA

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales: el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

La comisión seleccionadora de esta primera fase ha estado conformada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), que a su vez han sido designados por el Comité Organizador. Después de esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las artes escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de la 29ª edición de los Premios Max.