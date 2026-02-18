La superproducción aragonesa 'Metrópolis' retorna al Teatro Principal 20 años después

En 2007, bajo la dirección de Joaquín Murillo, se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza, después de muchos años de trabajo, la adaptación teatral de la película 'Metrópolis', de Fritz Lang. Esta superproducción mereció el premio Max al mejor espectáculo revelación en 2010. Ahora, dos décadas después, el gran teatro zaragozano vuelve a abrirse este fin de semana, del 20 al 22 de febrero, para revisitar el clásico del expresionismo alemán y la gran obra del teatro aragonés.

Para la ocasión y en vísperas del centenario del estreno cinematográfico que marcó una época, el Teatro de las Esquinas ha encontrado la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y de las distintas escuelas municipales de artes escénica, así como del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). El resultado, han coincidido en destacar todos los actores implicados, ha sido un producto "de Zaragoza" y más aragonés que nunca.

"En Aragón tenemos que creernos que podemos hacerlo", ha indicado el director de la versión Joaquín Murillo en el acto de presentación de la obra. Cinco actores de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza -Javier Zapater, Sandra Recamal, Mery Luz Moya, Ana Arguilé y Miguel Pardillo-, 13 bailarines del Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza y la presencia en el foso de los músicos de la Academia para la nueva Música del CSMA, son la apuesta por talento local que hará posible que más de cuarenta personas se sumen en el escenario, con el fin de representar este relato sobre el europeísmo y donde el amor es lo que resuelve el conflicto entre cabeza y corazón, el sentimiento que tiende puentes en un mundo atomizado.

Un símbolo de todo el continente europeo

La obra nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un verdadero espíritu europeísta que nos una, a través del arte y la cultura, ante el vaticinio trágico del destino. La ciencia ficción ideada por Lang hace casi un siglo y recogida en 'Metrópolis 2026. 100 años después', recupera la vigencia argumental: hace cien años por la separación de clases y la masiva industrialización, ahora por la polarización política y el acecho de la inteligencia artificial.

El montaje se articula a través de una fusión de danza, teatro gestual y música en directo. Despliega los elementos fundamentales del expresionismo cinematográfico alemán, reconstruidos esencialmente por el trabajo físico de actores y bailarines. Este singular modo de narrar acierta plenamente al situar la emoción como mecanismo vital del relato. "Es el gran símbolo para todo el continente", ha remarcado Joaquín Murillo, idea a la que se ha unido Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha indicado que 'Metrópolis' ahonda en los valores del europeísmo que engendraron la Unión Europea.

Uno de los incentivos de esta premiada representación, es la composición musical original de Víctor Rebullida, quien ha expresado que está "muy contento con la colaboración del CSMA", que supone una interpretación de sus partituras de "muy altos vuelos". Por su parte, César Peris, director del conservatorio, ha agradecido poder participar de la superproducción "en este templo del teatro" y ha apuntado a la exigencia de la propuesta musical por el alto grado de excelencia que busca 'Metrópolis' en todas sus elementos.

Unidad y sinergias en la cultura

Igualmente, Murillo ha extrapolado la búsqueda de unión en esta ficción con la labor que realiza el Teatro de las Esquinas para promover "sinergias" entre las instituciones públicas y la empresa privada, de la forma que ha ocurrido en esta oportunidad. Y de cara al futuro, Murillo también espera que 'Metrópolis 2026' llegue mucho más lejos: "El domingo nos visita el Ballet de Stuttgart; han quedado muy sorprendidos con el material que les hemos mandado".

Las funciones están previstas para el viernes 20 y el sábado 21 a las 20.00 horas y el domingo 22 a las 19.00 horas. "La venta de entradas va alegre", ha subrayado Murillo, pero no ha querido dejar de reclamar que el público "se atreva" porque "es una bomba de espectáculo".