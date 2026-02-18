Zaragoza crea su Arco particular, #estonoesarco: "No es un acto reivindicativo, es un lugar de encuentro entre artistas y el público"

Arco es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que desde 1982 se realiza en Madrid. Constituye una de las principales plataformas del mercado del arte dentro del circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística. En esos días, Madrid transmite una atmósfera especial, se llena de arte y de ferias paralelas como JustMad, Hybrid, Art Madrid, Drawing Room o UVNT Art Fair.

El artista y gestor cultural zaragozano Sergio Muro ha hecho un llamamiento en redes sociales con un mensaje para artistas y coleccionistas de la ciudad de Zaragoza. Este sábado, #estonoesarco será un encuentro único de la comunidad artística zaragozana con personas que les apasiona el arte contemporáneo, "una inmejorable manera de que se conozca mejor a todos los creadores y se generen redes para difundir su arte en la ciudad", asegura.

Artistas con gran talento

“No todos los artistas pueden mostrar sus obras en grandes ferias y eventos, por múltiples razones”, comenta el creador que ha estado en varias ediciones en la Feria Internacional Arco o el año pasado en la Feria Art Madrid realizando una charla y una performance para su 20 aniversario.

El cartel de #estonoesarco. / EL PERIÓDICO

“En Zaragoza hay muchos artistas con gran talento que no encajan en los criterios de las galerías, así que su recorrido en espacios físicos es casi nulo. Y pocos se pueden permitir tener un estudio o taller donde mostrar su trabajo. No pretendo hacer un mega evento, algo de esa envergadura lo presenté al Gobierno de Aragón y no tuve respuesta", explica el artista, que prosigue: "Este tipo de encuentros los debería de propiciar la administración pública, para apoyar a sus artistas locales, facilitarles herramientas para tener más visibilidad y generar, además, coleccionismo en personas con inquietudes culturales”.

Con visos de continuidad

“No es un acto reivindicativo, es simplemente un lugar de encuentro entre artistas y el público, donde de manera distendida y cercana los espectadores pueden perder el miedo a adquirir una obra. Esperemos se pueda realizar con asiduidad en otros espacios de la ciudad", afirma el artista y gestor cultural.

Cada artista aportará tres o cinco obras de pequeño formato, ya sea escultura, grabado, ilustración, fotografía, collage o pintura. El planteamiento de la jornada es que cada artista pueda hablar cinco minutos sobre su trabajo y concepto artístico.

Está abierto a cualquier persona hasta completar aforo. Será en el estudio de Sergio Muro ubicado en la rotonda Villa de Pau, 7 (Parque de la Paz) de 10.00 a 13.00 horas.