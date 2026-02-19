Anabel Alonso será 'La mujer rota' en el Teatro de las Esquinas: "Las mujeres cargamos con la culpa desde Eva"

La escritora Simone de Beauvoir concibió 'La mujer rota' (1967) como un compendio de relatos: 'La edad de la discreción', 'Monólogo' y 'La mujer rota'. Del texto del 'Monólogo' surge esta versión que realiza la directora Heidi Steinhardt y que lleva el título de la obra completa. Así, de un libro ajeno al teatro nace 'La mujer rota', interpretada por Anabel Alonso y que este viernes, 20 de febrero, y el sábado 21 -ambos días a las 20.00 horas- estará en el Teatro de las Esquinas.

La protagonista, Murielle, es una mujer agrietada por todas las partes de su ser y estalla, después de dos noches sin dormir y en plena Nochevieja, en mitad de su soledad, con la incontinencia verbalizadora de todos los pensamientos obsesivos, traumas y deseos que había callado hasta entonces. Una suerte de desahogo sordo que nadie más escucha.

El contraste de la fiesta exterior con la escenografía interior gris, acorde con el vacío triste de Murielle, crean una representación poética de esa represión moral y emocional de una mujer a la que el "sentido del humor mantiene viva", ha explicado la actriz Anabel Alonso, durante el encuentro con los medios de comunicación ante la misma sala de butacas que espera se llene este fin de semana.

La vigencia de Simone de Beauvoir

"Es un torrente de pensamientos", ha resumido Alonso. La actualidad la filosofía de Beauvoir y de este escrito feminista ha traspasado las décadas: "Nos interpela a las mujeres más, pero también a los hombres". En esta adaptación, va más allá de la pura cuestión feminista e interroga al público con cuestiones que a todos pueden hacer reflexionar.

Sola, ajada, gris, sucia o triste son algunos de los epítetos que representan a Murielle, una mujer que "vomita" todo lo que está dentro de ella en ese instante. Y, si bien Anabel Alonso siempre se ha proyectado como una mujer sin miedo a decir lo que piensa, es cierto que con este personaje ha sido "consciente de cosas que creía superadas". La relación con su madre -la de Murielle-, sus hijos, los matrimonios infelices y todo lo que atraviesa a esta mujer, late en cualquier otra, incluso ahora: "Siempre se guarda secreto sobre lo que le pasa a la mujer, las mujeres cargamos con la culpa desde Eva".

Anabel Alonso explica el argumento de 'La mujer rota' / JOSEMA MOLINA / EPA

La culpa o el silencio, el miedo al destierro social, es "un peaje que los hombres no han pagado hasta ahora" y, en palabras de Murielle, ella solo quiere ser "como todo el puto mundo", ha precisado Alonso. Por esta razón, 'La mujer rota' es, en esencia, un alegato feminista pero no solo, es también un grito por la necesidad de poner límites y saber expresarse a tiempo para evitar las grietas.

Teatro puro

Además de la fuerza argumental, el acto teatral cuenta con su interés particular: "Es teatro sin trampa ni cartón, sin micrófono, sin nada". Anabel Alonso crea en una función única en cada representación e invita a un "momento de desconexión".

Aunque la vizcaína ha hecho algunos monólogos cómicos, es la primera vez en la que afronta una dramatización de este tipo: "Quería que me vieran en otra zona, fuera de mi zona de confort y que esto fuera un punto de inflexión". Por eso, su interpretación de Murielle ha estado acompañada de la dirección de Steinhardt, quien, según la propia Alonso, ha evitado que se llevase al personaje al terreno de la comedia.

Anabel Alonso durante un momento de la obra 'La mujer rota' / Teatro de las Esquinas

Para ella, ha sido "un reto maravilloso" en el que lo más complicado ha sido memorizar el texto, porque el bucle de pensamientos se repite y no hay una lógica narrativa que encauce el monólogo. Además, reconoce que "lo más difícil es mantener al público enganchado todo el tiempo". 80 minutos de Anabel Alonso sola, resquebrajándose sobre el escenario.

Hasta ahora, la acogida de la obra ha sido "inmejorable" y Alonso cree que Zaragoza responderá como el resto de ciudades por donde ha pasado, en las que el público "se han puesto en pie y eso es lo máximo", y más con un montaje tan exigente que requiere estar "aquí y ahora".

Las entradas están disponibles, para ambas funciones, por un coste de venta anticipada de 25 euros, en la web del Teatro de las Esquinas.