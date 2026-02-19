El Casco Histórico ya resplandece con el Zaragoza Luce
El festival ya ha inaugurado su segunda edición y las ocho obras artísticas se pueden contemplar este jueves hasta la medianoche
De la oscuridad a la luz en apenas un segundo. Las ocho obras de arte lumínicas desplegadas por doce puntos de luz a lo largo del Casco Histórico han tomado vida hace unos minutos con la inauguración oficial del Zaragoza Luce que se ha celebrado en el patio del Alma Mater Museum con la presencia de la alcaldesa Natalia Chueca; y del artista creador de 'Antimateria', la instalación que se puede ver en ese espacio, Max Gilbert.
En en el entorno próximo a esa instalación, se pueden contemplar ya también 'Impulse', de Lateral Office y CS Design (plaza del Pilar), 'Earthtime 1.26', de Janet Echelman; y 'Les voyageurs', de Cédric Le Borgne, desplegados en la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza de la Delegación de Gobierno, del Museo Del Foro y la plaza de la Lonja. La plaza del Justicia está coronada por 'Flux', de Collectif Scal, mientras que en la plaza San Felipe se puede contemplar ya 'Interferencias', de Néstor Lizalde y los alumnos de la Escuela de Arte. Las intervenciones se completan con 'Keyframes games stories', de Groupe Laps (Fachada del Colegio de Arquitectos) y 'Transitar', de Jou Serra (sede de CaixaBank entre don Jaime y plaza España).
La ampliación de ocho a doce "puntos de luz" ha elevado también el presupuesto, que ha pasado de 485.000 a 640.000 euros. Eso sí, tal y como ha apuntado la alcaldesa, 108.000 euros están patrocinados por la DGA y Caixabank (esta última ha entrado este año como patrocinador oficial).
Horarios y visitas guiadas
Las instalaciones estarán en acción hasta la medianoche de este jueves y volverán a desplegarse este viernes, sábado y domingo desde las 19.00 horas hasta las 0.00 horas.
El ayuntamiento ha organizado visitas guiadas, de las que habrá tres pases por día (19.00 horas, 20.00 horas y 20.30 horas) con aforo para 30 personas que saldrán desde la puerta de la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar y tendrán una duración aproximada de una hora. La tarifa general es de 2,55 euros y es imprecisdible reservar la plaza en las oficinas de turimos o en este enlace.
