Ester Vallejo protagonista del último capítulo de Acordes Rurales desde Castiliscar

Acordes Rurales avanza en su segunda temporada y, en el quinto episodio, hace escala en Castiliscar, un municipio perteneciente a Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Este enclave y su alma medieval es la inspiración de Ester Vallejo, protagonista de este nuevo capítulo, repleto de recuerdos de infancia.

La joven y premiada artista, con una enorme sensibilidad, rescata y resignifica canciones tradicionales desde una perspectiva femenina, subrayando el papel de la mujer en la cultura popular. Cantautora, percusionista y compositora formada en el Conservatorio de Zaragoza, Ester Vallejo fusiona el folclore aragonés con influencias contemporáneas y aborda cuestiones territoriales, emocionales y feministas a través de su voz, siempre desde el respeto a la tradición musical.

Con dos álbumes en el mercado, 'Maremágnum' (2020) y 'A la fresca' (2024), la artista cuenta con diversos reconocimientos. Su segundo lanzamiento, en el que colaboró con grupos como Ixeya, que también participó en Acordes Rurales en su primera temporada, fue designado Mejor disco aragonés del año por la crítica y galardonado con los premios a Mejor álbum y Mejor audiovisual en los Premios de la Música Aragonesa. Además, Vallejo ganó el XXV Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores en 2023 y, en 2021, se hizo con el premio del concurso PopyRock Zaragoza.

En el ecuador de la segunda temporada

Con este capítulo, el videopodcast Acordes Rurales, un proyecto de El Kappa Producciones, llega al ecuador de su segunda temporada, después de presentar los trabajos de Isabel Marco (Alcorisa, Teruel), La María (Oliva, Valencia), Guillem Ramisa (Roda de Ter, Barcelona) y Mondra (Concello de Teo, A Coruña).

Noticias relacionadas

De raíces aragonesas y vocación nacional, el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Fundación Térvalis y la Cátedra DPZ de Despoblación y Creatividad. Acordes Rurales recorre España en busca de propuestas musicales diferenciales, que hagan de la música y el entorno rural su denominador común. Con una periodicidad mensual, los episodios de Acordes Rurales están disponibles en la página web del proyecto, acordesrurales.com, así como en Spotify, Apple Podcast y YouTube.