Los premios Simón ya tienen fecha: "El cine aragonés sí importa"

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA) ha presentado este jueves el cartel oficial y el leitmotiv de la XV edición de los Premios Simón, en un acto celebrado en el Teatro Principal de Zaragoza, lugar que albergará la entrega de premios el martes, 5 de mayo de 2026, en un acto que ha contado con la presencia de María José Moreno, presidenta de la ACA, Sara Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y José María Turmo, director gerente del Teatro Principal de Zaragoza.

La presidenta de la Academia, María José Moreno, ha desvelado una imagen que mantiene la línea visual de las dos últimas ediciones: una fotografía de 'Simón del desierto', de Luis Buñuel. La Academia ha agradecido expresamente a Javier Espada, presente en el acto, y a Tolocha Producciones por facilitar las imágenes utilizadas para el cartel, así cómo a José Manuel Herráiz, vicepresidente de la ACA, por llevar a cabo el diseño.

La imagen en cuestión muestra a Simón del Desierto señalando con el dedo índice y acompaña al lema elegido este año: “El cine aragonés SÍ importa”. Durante la presentación, Moreno ha explicado que el cartel no es solo una imagen, sino “una declaración clara y sin matices”. El lema reivindica la importancia del cine hecho en Aragón porque “existe y necesita crecer, porque preserva nuestra memoria, construye identidad, está vivo y conecta con la gente”.

El cartel oficial de los Premios Simón de este año. / EL PERIÓDICO

“El cine aragonés importa porque nos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque sin historias propias, un territorio pierde su voz”, ha subrayado la presidenta de la Academia.

Además, Moreno ha defendido que cada película es también patrimonio cultural y que “el cine hecho en Aragón merece ser visto, reconocido y celebrado”, incluso —ha señalado— en contextos difíciles en los que el sector continúa creando, imaginando y generando orgullo colectivo.

Durante su intervención, Sara Fernández ha detallado el trabajo y la estrategia del Ayuntamiento de Zaragoza en favor de la industria audiovisual. “Desde que pusimos en marcha la Zaragoza Film Office y activamos su ventanilla única, los rodajes de todo tipo de obras audiovisuales no han dejado de crecer. Nos hemos convertido en una ciudad de cine, donde facilitamos rodar y, a su vez, dinamizamos nuestra economía y favorecemos el trabajo local de este sector. El último exponente, y que va a suponer un enorme salto de calidad, es Distrito 7, un proyecto de ciudad únicamente basado en la creación audiovisual”, afirmaba.

51 obras en competición y crecimiento del sector

La XV edición de los Premios Simón ha recibido un total de 51 obras con producción aragonesa, que ya están siendo visionadas y votadas por los académicos. Dicho desglose incluye 4 largometrajes, 20 documentales y 27 cortometrajes. Además, profesionales aragoneses participan en dos largometrajes y dos cortometrajes no aragoneses.

Durante su intervención, Moreno ha destacado el crecimiento sostenido tanto en cantidad como en calidad de los trabajos presentados, así como el aumento de profesionales aragoneses implicados en las producciones. Sin ir más lejos, en esta edición participan 74 guionistas, 56 montadores, 14 compositores de Banda Sonora Original y 17 creadores de efectos especiales y visuales.

La presidenta ha subrayado especialmente que cada vez hay más mujeres en profesiones técnicas del sector. “Detrás de cada proyecto hay esfuerzo, riesgo, talento y pasión. Hay profesionales que escriben, ruedan, montan y producen aquí. Hay jóvenes que empiezan y trayectorias que se consolidan. Hay cine que nace en nuestro territorio y que no renuncia a su identidad”, afirmaba.