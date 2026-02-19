Nuevo bombazo para el heavy en Zaragoza: un concierto único en España

La Asociación El batallador de Zaragoza, que nació para promocionar la cultura del heavy y el rock duro en la capital aragonesa, acaba de lanzar un nuevo bombazo con un nuevo concierto único en España en la gira que está llevando a cabo la banda.

Se trata de "una auténtica leyenda del trash metal británico, los míticos Xentrix", que actuarán en Zaragoza el próximo 12 de septiembre. Es una banda de thrash metal originaria de Preston, Inglaterra, formada a finales de los años 80, considerada una de las agrupaciones más representativas de la escena thrash británica junto a otros nombres del metal europeo de la época. Su música combina riffs rápidos, guitarras técnicas y letras con contenido social y político, manteniendo la agresividad característica del género pero con un enfoque melódico y estructurado.

Regreso con fuerza

Su debut, 'Shattered Existence' (1989), los puso rápidamente en el mapa del underground, mientras que 'For Whose Advantage?' (1990) consolidó su reputación con una producción más pulida y composiciones más complejas. Durante los 90 exploraron sonidos más modernos con 'Kin', antes de separarse temporalmente.

Tras años de silencio, la banda regresó ya en la década de 2010 con nueva energía y discos como 'Bury the Pain' (2019) y 'Seven Words' (2022), recuperando su esencia clásica y ganando tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

Hoy, Xentrix es recordado como uno de los pilares del thrash metal europeo, apreciado por su constancia, técnica y fidelidad al sonido 'old-school'.

El cartel que anuncia el concierto de Xentrix. / EL PERIÓDICO

Las entradas, todavía no a la venta, se podrán comprar a través de la plataforma Vivetickets por un precio de 25 euros en venta anticipada, y 20 euros para miembros de la asociación. En taquilla, la entrada al concierto costará 30 euros.

Además, aunque aún no pueden desvelar el cartel, la asociación ya tiene cerrado el cartel de una noche para el recuerdo en La casa del loco el próximo 6 de junio. Sí han revelado que se trata de una banda histórica alemana muy reconocida en el metal y dos españolas. El heavy sigue pegando muy duro en Zaragoza.