El zaragozano Delacueva y Grasias (Ginebras) se unen para versionar 'Me pareció ver un lindo gatito'
El zaragozano y la madrileña lanzan la primera reinterpretación oficial de uno de los cortes más reconocibles del álbum de Delacueva
Delacueva y Grasias, el proyecto personal de la guitarrista del grupo Ginebras, Sandra Sabater, han lanzado la reinterpretación del single 'Me pareció ver un lindo gatito', incluido en el elepé 'No me llames artista' del músico zaragozano.
La nueva versión del tema introduce un diálogo vocal distinto y una perspectiva más adulta que enriquece la lectura emocional de la canción. Esta conserva las claves que definían la versión original, pop de guitarras con actitud rock, un estribillo inmediato y un tono narrativo que mezcla humor y vulnerabilidad.
La aportación de Grasias desplaza el relato hacia un territorio introspectivo, sin perder la frescura y el descaro que caracterizan el universo creativo del músico.
El imaginario cultural —referencias generacionales como Looney Tunes, estética televisiva de los 2000 o guiños al lenguaje plástico de Art Attack— se revisita desde un tono más provocador. Lo que antes jugaba con la inocencia ahora aparece filtrado por una ironía adulta que refuerza la personalidad estética de 'No Me Llames Artista'.
De gira en 2026
En octubre de 2025 se publicó el primer álbum en solitario de Manuel de la Cueva. Una recopilación de diez canciones, agrupadas bajo el título ‘No me llames artista’ y con un estilo propio popero-rockero, pegadizo y de letras irreverentes.
El directo de Delacueva ha demostrado desde el principio la solidez del proyecto. La primera presentación en Madrid, con sold out, y las dos noches consecutivas en Zaragoza, también completas, suman tres funciones agotadas que avalan la recepción del repertorio y muestran cómo las canciones adquieren en vivo un carácter más crudo y emocional.
Sobre el escenario, temas como 'Me Pareció Ver Un Lindo Gatito', 'Así Bailaban Los Muertos' o 'Partido en Dos' revelan nuevas capas, reforzando esa mezcla de ironía, relato y energía pop que define el universo del músico. Las próximas fechas permitirán seguir acercando este directo a nuevas ciudades y públicos.
