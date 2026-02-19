ZeC denuncia que Chueca ha regalado un 320% más de invitaciones al Teatro Principal que lo establecido por contrato

Zaragoza en Común ha denunciado que el PP ha regalado más de 700 invitaciones para acudir al Teatro Principal de forma gratuita, “un 320% más de las establecidas por contrato”, según, indican, el informe de intervención del propio Ayuntamiento de Zaragoza.

El informe de intervención señala, revelan, que “con carácter general en los contratos con las Compañías Teatrales, se establecen un número de 20 invitaciones por función para el PMAEI y 10 invitaciones por función para la Compañía, para las representaciones en el Teatro Principal, en cuanto a las representaciones en el Teatro del Mercado, se establecen 6 invitaciones por función para el PAMEI y 6 por función para la Compañía”.

¿A quién han llegado?

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha llevado a comisión la pregunta sobre este “privilegio” del que carecen los vecinos y vecinas de Zaragoza y ha preguntado a Chueca “a quién están llegando estas invitaciones, por qué y cuáles son las razones de este porcentaje tal elevado de invitaciones regaladas en las principales obras del Teatro Principal”. Además, ha recordado que estas son cifras del año 2024 y que las del año 2025 se conocerán en el siguiente informe que realice la Intervención municipal este próximo trimestre.

El PP, por su parte, ha respondido a través de sus redes sociales asegurando que ”el Gobierno de ZeC de Santisteve repartió 7.697 invitaciones: Suponen 192.425 euros Dato, mata relato”, han denunciado. Una publicación que ha respondido la propia Elena Tomás, de Zec: Para gobernar hay que saber dividir, 7.697 invitaciones y hubo 1.711 funciones entre 2015 y 2019 = 4–5 por función. Totalmente dentro de contrato. Menos propaganda, más matemáticas”.

Momento en el que el grupo municipal del Partido Popular ha aprovechado para criticar la gestión de Zaragoza en Común en el Teatro Principal: "Por cierto, la gestión cultural de ZeC... para aplaudir... 2018 (ZeC) el Teatro Principal ingresó 1,1 millones; 2024 (PP), el Teatro Principal ingresó más de 3 millones (superávit); 2018 (ZeC), el Teatro Principal, 71.000 espectadores; 2024 (PP), el Teatro Principal, 137.000 espectadores.