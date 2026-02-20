El cine aragonés saca músculo en Grancasa

Zaragoza acogía este jueves una cita destacada con el audiovisual aragonés: el estreno oficial de los cortometrajes ‘Entre un mar de árboles’, dirigido por Jorge Aparicio y producido por El Villano Films, y de ‘Una bombilla en California’, de José Manuel Herráiz y su sello, Albella Audiovisual, en la salas de cine de Grancasa.

Con una duración de 18 minutos, ‘Entre un mar de árboles’ sitúa su historia en el Parque Natural de los Bosques Orientales en Biescas, donde Lucía y José Luis, dos agentes forestales de protección de la naturaleza, ven alterada su rutina tras la misteriosa pérdida de un walkie-talkie. A través del aparato extraviado surge una voz desconocida —la de Lalo— que inicia una inquietante conversación que conecta soledad, desaparición y fragilidad emocional.

Dirigido por Jorge Aparicio y con guion de Marta Marín Ostariz, el cortometraje está protagonizado por Blanca Lainez (‘Cariñena, vino del mar’), Pedro Endolz e Ignacio Visca, entre otros. La fotografía corre a cargo de Roberto Torrado y la música y postproducción de sonido de Jesús Aparicio.

José Manuel Herráiz y Jorge Aparicio en el estreno de sus cortometrajes. / EMILIO GAZO

Más allá del suspense narrativo, la obra pone el foco en el abandono social y familiar que pueden sufrir personas con algún tipo de enfermedad mental y en las consecuencias que pueden derivarse de esa desatención. Al mismo tiempo, en palabras del director, “la pieza funciona como un canto a la naturaleza entendida como espacio de amparo frente a la adversidad”.

El proyecto ha contado con la subvención del Gobierno de Aragón, el apoyo del Ayuntamiento de Biescas y el asesoramiento de profesionales de salud mental, entre ellos de la asociación Paso a paso Aragón, reforzando su compromiso social y territorial. “Para nosotros era muy importante contar bien esta historia”, asevera Aparicio.

Luisa Gavasa y María José Moreno

La sesión la completaba la proyección del cortometraje ‘Una bombilla en California’, nuevo trabajo de ficción dirigido, escrito y producido por José Manuel Herraiz bajo su sello, Albella Audiovisual S.L. La historia reúne en pantalla a dos grandes nombres del cine aragonés, Luisa Gavasa y María José Moreno, en el papel de Carmen y Ana, dos amigas que dejaron de serlo hace décadas y que, pese a vivir en el mismo edificio, solo se comunican a través de la conserje. “Cuando la enfermedad irrumpe de forma repentina, el tiempo se convierte en un elemento decisivo y la posibilidad de reconciliación adquiere una dimensión urgente”, señala el director.

Con una duración de 13 minutos, el cortometraje cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Albella Audiovisual acumula una trayectoria reconocida en el panorama aragonés con trabajos premiados como ‘Vuelve con mamá’, ‘El astronauta’, ‘Limbo’ o ‘El pez’.

El doble estreno pone en valor el momento creativo del audiovisual aragonés, con dos propuestas que, desde registros distintos, comparten una mirada íntima sobre la fragilidad humana: la soledad en entornos rurales y la ruptura afectiva en la vejez. La cita, a la que acudían 300 personas, entre ellas varios integrantes del equipo técnico y artístico de sendos proyectos, se presentaba como una oportunidad para respaldar el talento local y disfrutar de dos historias que dialogan con el espectador desde la emoción, la memoria y el compromiso social.