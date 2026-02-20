El dibujante de 'Batman' visita Zaragoza: cómo acudir a la firma

El actual dibujante de 'Batman' para DC Comics, el andaluz Jorge Jiménez visita este sábaado Zaragoza para firmar ejemplares del último cómic sobre el justiciero de la noche en la librería especializada Milcomics.com, ubicada en la Avenida San José, 15, a partir de las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo (es decir, el tiempo establecido para la firma).

Como suele ser habitual en los eventos que organiza la librería, a cada asistente se le entregará un número por riguroso orden de llegada que será el que se respete para la firma de Jorge Jiménez. Precisamente es en Zaragoza donde arranca su gira de firmas por España con motivo del lanzamiento de 'All in Barman nº 1'. Con Matt Fraction al guión, Tomeu Morey al color y un rediseño completo del personaje y del logo, esta serie ya es todo un fenómeno que suma más de medio millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos en su primer número.

'Superman', 'La Liga de la Justicia'...

Jiménez, distinguido por un dibujo sólido y constante, en el que mezcla el estilo de dibujo americano y el manga, es también dibujante de 'Superman' así como de 'La liga de la Justicia', entre otras historias, y ahora mismo es uno de los dibujantes más destacados del panorama español.

Noticias relacionadas

En el evento programado dada la gran afluencia de gente que se espera, el dibujante solo firmará ejemplares, no hará dibujos. La otra restricción que habrá es que el máximo será de tres comics por persona.