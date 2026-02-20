Elliott Murphy, este viernes en La Casa del Loco de Zaragoza

Elliott Murphy vuelve este viernes a Zaragoza con su nueva gira 'Infinity Tour 2026'. Un concierto para seducir con su rock poético al público de La Casa del Loco y que promete ser inolvidable. El legendario artista cuenta con un público muy fiel no solo en la capital aragonesa sino en toda la comunidad y este viernes se demostrará de nuevo en la sala de la calle Mayor a partir de las 21.00 horas.

Elliott Murphy vive en París desde hace más de 30 años como neoyorquino expatriado. Con más de 50 años de carrera musical y más de 35 álbumes publicados, todavía realiza conciertos por toda Europa, así como en los Estados Unidos y Japón, y es un prolífico autor de ficción.

Es, sin duda, uno de los más extraordinarios personajes dentro de la historia del rock. Muchos lo consideran uno de los más apasionados, cultos e inteligentes compositores del rock. Sus admiradores en el negocio de la música son legión, incluyendo a Peter Buck de R.E.M., Lou Reed, Tom Petty, John Mellencamp y Elvis Costello.

Su imaginería poética, su maestría a la hora de contar historias y sus letras introspectivas le han proporcionado un seguimiento de culto en Estados Unidos y un auténtico estrellato en Europa. Mención especial para su inseparable escudero y guitarrista Olivier Durand, todo un espectáculo en directo. Algunos fans le han visto levitar durante en alguno de sus increíbles solos. 'The Big O' dice la leyenda…

Zaragoza siempre ha tenido un lugar especial en la carrera de Elliott Murphy ya que, además, que él siempre ha detenido sus giras en la comunidad donde sabe que goza con espectadores entregados, hace años contó precisamente con una editorial oscense, Tropo, para publicar su libro 'Justicia poética'. Corría el año 2014, desde entonces, el neoyorquino no ha faltado a su cita con España y con Aragón.

De hecho, el artista siempre señala que España es un país al que le une una vinculación "única" y donde encuentra un público con una "calidad rítmica especial" y una pasión por la música que no ha visto en otros países.

Las entradas para el concierto de La casa del Loco, que comenzará a las 21.00 horas, todavía se pueden adquirir a través de la web de Neverland Concerts a un precio de 31,9 euros, gastos de gestión incluidos.