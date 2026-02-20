Elvira Navarro, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Yo canalizo mi desasosiego en la escritura”

<div data-ad-position="728-7" data-type-ad="mobile" title="cpm_m" id="movil-div-gpt-ad_728-7"> </div></aside><div class="ft-mol-writer ft-mol-writer--side"><!--[--><div class="ft-mol-writer__item"><!----><div class="ft-mol-writer__title"><p class="ft-mol-writer__titleOpinion ft-helper-fontSize-body-M--small" data-aida-signature="">María Soto</p><!----><!----><!----></div></div><!--]--><div class="ft-date"><div class="ft-date__text"><!----><time class="ft-date__textTime" datetime="2026-02-20T10:02:54+01:00" itemprop="datePublished">20 FEB 2026 10:02</time></div><!----></div><!----></div><div class="ft-layout-grid-flex__nested ft-layout-grid-flex__nestedGutter-0"><div class="ft-layout-grid-flex__colXs-12 ft-layout-grid-flex__colSm-11" data-aida-text><!----><!----><!----><!--[--><div><!--[--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text ft-helper-align-justify">Cuando <strong>Elvira Navarro</strong> (Huelva, 1978) le dio a su pareja, siempre su primer lector, el manuscrito de su último libro, <strong>‘La sangre está cayendo al patio’</strong> (Random House), para que lo leyera, éste se enfadó. Le dijo que qué le pasaba, por qué escribía eso, ¿de verdad era así de infeliz? Ella le contestó que no se preocupara, no era infeliz.

Lo que sucedía, en esos relatos y en toda su obra, es que es una manera de canalizar el desasosiego que todos tenemos. Es una de las anécdotas que la escritora comparte con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en el episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.</p><!--]--><figure class="ft-img" data-aida-image><picture><!--[--><!--[--><source media="(min-width:640.1px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x554y207.webp" type="image/webp" width="1200" height="675"><source media="(min-width: 320.1px) and (max-width: 640px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x554y207.webp" type="image/webp" width="640" height="360"><source media="(max-width: 320px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x554y207.webp" type="image/webp" width="320" height="180"><source media="(min-width:640.1px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x554y207.jpg" type="image/jpeg" width="1200" height="675" data-aida-photoclipping=""><source media="(min-width: 320.1px) and (max-width: 640px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x554y207.jpg" type="image/jpeg" width="640" height="360" data-aida-photoclipping=""><source media="(max-width: 320px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x554y207.jpg" type="image/jpeg" width="320" height="180" data-aida-photoclipping=""><!--]--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e08714f0-60ad-46e5-9f09-7d2c74fe6346_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x554y207.jpg" width="1200" height="673" alt="Elvira Navarro." class="ft-helper-img-rd" loading="lazy"><!--]--></picture><figcaption data-aida-caption><p class="ft-helper-fontColor-quaternary ft-helper-fontSize-body-S ft-helper-spacer-t-xxs">Elvira Navarro. <span class="ft-helper-fontWeight-800 ft-helper-text-transform-uppercase" data-aida-captionauthor=""><!--[--><!--]--></span></p></figcaption></figure><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><aside class="ft-ad ft-ad--intext ft-helper-hide-md"><div id='intext-mobile-1'></div></aside><!--]--><!--[--><aside class="ft-ad ft-ad--intext ft-helper-hide-xs"><div id='intext-desktop-1'></div></aside><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text ft-helper-align-justify">“Todos tenemos nuestro desasosiego y <strong>yo lo canalizo totalmente en la escritura</strong>. Hay situaciones que a mí me generan mucho desasosiego, gente que conozco que me genera mucho desasosiego, a lo mejor es muy momentáneo, pero me acompaña. Ese desasosiego en sí mismo muchas veces es como <strong>un impulso de escritura</strong>. Y luego también es cierto que mis libros generan un desasosiego que yo sé que está presente, pero yo no lo siento tanto", explica.