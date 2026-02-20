Isabel Guerra, Gervasio Sánchez, Juanjo Bona, el Festival Asalto o David Lozano entre los distinguidos con el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desvelado quiénes serán los ocho ganadores de los premios 'Ciudad de Zaragoza' al Mérito Cultural. Estos reconocimientos sirven para distinguir a quienes, con su enorme talento artístico y cultural, han contribuido a la difusión cultural en la ciudad durante el año 2025, además del Premio Especial que recae en la pintora y religiosa Isabel Guerra por toda su aportación pictórica.

El próximo 3 de marzo, víspera de la Cincomarzada, la alcaldesa Natalia Chueca entregará los galardones a los ocho elegidos. Los premiados recibirán una reproducción en miniatura de la obra 'León', del prestigioso escultor aragonés Francisco Rallo Lahoz, que presiden la entrada del Puente de Piedra. La familia de Rallo, cedió la imagen de esta figura icónica de la ciudad para estas distinciones.

Las siete categorías determinadas por género, premian a personalidades o entidades, arraigadas a la ciudad de Zaragoza, que destacan en su empeño cultural. El Festival Asalto, el cantante Juanjo Bona, el reportero gráfico Gervasio Sánchez, el director de cine Miguel Ángel Lamata, Carmelo Artiaga, el escritor David Lozano y el cómico Marianico el corto -Miguel Ángel Tirado-, acompañarán a Isabel Guerra, quien recibirá el premio especial, en la gala anual.

Trayectorias dedicadas a la cultura

La monja cisterciense madrileña Isabel Guerra, que reside en el Monasterio de Santa Lucía de Zaragoza desde 1970 es académica de las Bellas Artes de Toledo y Académica de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. En sus obras figuran bodegones, pinturas religiosas y escenas cotidianas de mujeres y niñas. El año pasado, el Museo Alma Mater inauguró una exposición titulada "Esperanza" con 21 obras originales suyas, que no solo fue una muestra de arte, sino una oportunidad pastoral y cultural para reflexionar sobre la esperanza cristiana. Desde enero del 2025 tiene una calle en Zaragoza a su nombre.

La celebración de los 20 años del Festival Asalto 2025 marcó la vigésima edición de este festival internacional de arte urbano: dos décadas transformando Zaragoza con arte en el espacio público y consolidándose como referente cultural. Organizado por Asalto.org y el Ayuntamiento de Zaragoza, las intervenciones artísticas se distribuyeron por diferentes puntos del entorno del parque Pignatelli y en ubicaciones en las que se "revisitaron" a murales de anteriores ediciones. Las intervenciones embellecieron el entorno urbano y aportaron significado social y artístico al Parque Pignatelli. También hicieron partícipes a niños, jóvenes y personas mayores, entre otros hitos.

El cantante y compositor Juanjo Bona, que se dio a conocer por su participación en Operación Triunfo 2023 y que fue pregonero en 2024 de las Fiestas del Pilar, en 2025 ha ofrecido conciertos multitudinarios en Zaragoza, vendió todas las localidades en dos conciertos en el Teatro Principal dentro de su gira Tan mayor y tan niño demostrando su gran tirón local y en noviembre de 2025, Bona fue elegido para encender las luces de Navidad de Zaragoza e interpretar jotas y villancicos ante miles de personas en Plaza de España y Paseo de la Independencia. El pasado año se consolidó en el mercado musical con una gira que arrancó en marzo de 2025 y tuvo numerosas paradas en España.

Gervasio Sánchez, reconocido fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos, con gran repercusión a nivel nacional con sus exposiciones. La Universidad de Zaragoza organizó, en 2025, la muestra 'Gervasio Sánchez. Vida', que reúne 68 fotografías —muchas inéditas— de su obra a lo largo de décadas, en el Edificio Paraninfo de Zaragoza, organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio. La exposición propone un recorrido por grandes temas como ruinas humanas, infancia en la guerra, desplazamientos forzados y resistencia de la vida, mostrando su enfoque ético y artístico a través de la imagen. Además, siempre goza de un gran respaldo en la ciudad por la Relevancia de su obra vinculada a Zaragoza.

El director y guionista Miguel Ángel Lamata, nacido en Zaragoza, es conocido por combinar comedia, cine social y divulgación histórica, rodó en junio de 2025 un remake de 'Salida de misa de doce del Pilar', una recreación protagonizada por la actriz Luisa Gavasa y grabada en la plaza del Pilar que sirvió como acto de inauguración del I Encuentro Nacional de Festivales de Cine. Este remake no solo fue un homenaje histórico a los orígenes del cine español, sino que fue utilizado institucionalmente como punto de partida del encuentro, con la presencia de autoridades locales y autonómicas y un amplio programa de mesas, ponencias y actividades sectoriales paralelas. Esta iniciativa reforzó el papel de Zaragoza como ciudad de cine. También, el 5 de agosto de 2025 presentó en Zaragoza 'Los Futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata'. El pasado año rodó su primer thriller de terror 'La Ahorcada' en Teruel y en Zaragoza, contando con actores aragoneses y participó en acciones de promoción local, junto a la alcaldesa y el actor Eduardo Noriega, en el Día de Zaragoza en FITUR 2026.

El recientemente fallecido presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, Carmelo Artiga, trabajó por difundir y estructurar la enseñanza, el estudio y la práctica del folclore y de la jota, apoyando actividades que movilizan a miles de practicantes y aficionados. Bajo su liderazgo, la Academia desarrolló colaboraciones institucionales y eventos culturales, manteniendo activa la promoción de las tradiciones aragonesas tanto dentro como fuera de España. Impulso artístico y cultural. Artiaga dirigió espectáculos y proyectos escénicos relevantes, como 'Un arte llamado jota. De Principal belleza' en el Teatro Principal de Zaragoza, donde se mostró la jota desde perspectivas musicales, dancísticas y académicas. Estas iniciativas contribuyeron a reforzar el papel del folclore en la cultura contemporánea de la ciudad.

David Lozano, escritor especializado en literatura juvenil y de suspense, recibió el prestigioso Premio Cervantes Chico 2025 de Literatura Infantil y Juvenil, uno de los galardones más relevantes de la literatura juvenil en lengua española por su calidad literaria, el estilo cuidado y el impacto de su obra dentro del género. El pasado ejercicio también recibió el Premio Fundación Cuatrogatos 2025 porque su novela 'Intruso'. A esto se suma el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2025 con su novela 'La cacería', uno de los galardones más importantes del panorama literario juvenil en España.

El popular Marianico el corto ha trabajado en teatro, televisión y monólogos y es una figura muy querida en Aragón. En 2025 obtuvo el Premio Especial Valores COPE Aragón 2024/2025 como distinción por su trayectoria profesional, compromiso con la cultura y defensa de Aragón con su humor y personaje. Colaboró en las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza dentro del espectáculo 'El Pilar es una fiesta', dirigido al público mayor y programado en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En mayo fue reconocido como uno de los nuevos académicos de honor de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, un honor compartido con otras personalidades por su contribución a la cultura aragonesa.

El espíritu de estos reconocimientos es ensalzar el valor del trabajo artístico y técnico de personas físicas o jurídicas del ámbito cultural durante el año anterior en las siete categorías antes mencionadas y con la distinción especial que encarna el Premio 'Ciudad de Zaragoza', una categoría que sí puede reconocer una trayectoria profesional. Se trata, además, de una convocatoria abierta a todos los perfiles, incluidos los técnicos, cuya labor es imprescindible y, en muchas ocasiones permite a los artistas que su talento brille en su máximo esplendor.

Para elegir a los ganadores anuales se constituye un comité de valoración que forman responsables del área de Cultura, Educación y Turismo, quienes realizarán la selección de los premiados para cada una de las categorías.