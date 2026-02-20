Jorge Bolaños y 'Bambi' se harán con el escenario del Teatro Arbolé esta semana

El Teatro Arbolé sigue con su programación para todos los gustos y más allá del público familiar habitual. En esta ocasión, el turno de funciones comenzará el viernes 20 con el cómico canario Jorge Bolaños y su nuevo espectáculo 'Animal de compañía'. Por otra parte, la compañía madrileña Luna Teatro Danza presenta, el sábado 21 y el domingo 22, 'Bambi'.

El actor Jorge Bolaños, muy célebre en redes sociales, pondrá en escena un divertido monólogo con su cara más polifacética, con imitaciones, improvisaciones en directo y canciones, sin olvidar lo más importante, la risa.

Después visitar media España y países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, Colombia y Chile, en 'Animal de compañía' muestra su versión más madura y deja un lugar para que el público y su mascota sean también los protagonistas.

'Bambi' en Arbolé

Luna Teatro Danza llega a Zaragoza con un espectáculo de teatro de títeres, objetos y danza para público infantil y familiar. 'Bambi', el pequeño corzo nació en medio de la espesura, en un claro del bosque donde solo cabían su mamá y él. Un pequeño corzo, en un gran bosque, toda una vida por descubrir.

El fin de semana se representará 'Bambi' en el Teatro Arbolé / Teatro Arbolé

'Bambi' es un canto a la vida, al descubrimiento, a las emociones, a los vínculos. El viaje desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores. Una historia de animales que bien podríamos ser nosotros, habitando un mundo, del que aprendemos, donde nos enamoramos, donde reímos y también padecemos, donde hay juego y búsqueda.

Noticias relacionadas

El viernes 20, la función de Jorge Bolaños será a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 18 euros en venta anticipada y de 20 euros en taquilla. En cuanto a las sesiones de 'Bambi', serán el sábado 21 a las 18.00 horas y el domingo 22 a las 12.00 horas y a las 17.00 horas, con un precio único de 9 euros las entradas.