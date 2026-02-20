La nueva película de Miguel Ángel Lamata estrena su tráiler

'La ahorcada', un 'thrille'r de terror dirigido por Miguel Ángel Lamata, protagonizada por Amaia Salamanca, Eduardo Noriega y Cosette Silguero y que llegará a los cines el próximo 24 de abril, acaba de estrenar su tráiler.

La producción es una historia de 'amor fou', obsesivo, oscuro y hasta destructivo, narrada en clave de terror, que cuenta la historia de Rosa, una cantautora que se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por éste. Su muerte no pone fin a su presencia y, pronto, la mansión se convierte en el escenario de extraños y perturbadores sucesos que sólo la pequeña Patty parece comprender.

Séptima película del aragonés

Miguel Ángel Lamata dirige su séptima película tras títulos como 'Los Futbolísimos', 'Nuestros amantes' o 'Tensión sexual no resuelta', y su primera aproximación al cine de terror puro. Con guion de Mayte Navales basado en su novela homónima (editada por NdeNovela del Grupo Planeta), 'La ahorcada' es una obra gótica contemporánea, perturbadora y emocional.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega protagonizan esta historia de terror entre una cantautora frustrada y un hombre al que pedirá cuentas desde el más allá. La joven Cosette Silguero como la hija de Noriega, será la encargada de enfrentarse a ese fantasma. Norma Ruiz completa el elenco protagonista. Además, Anastasia Fauteck, Veki Velilla y Raúl Sanz, conforman el reparto, que cuenta también con la colaboración especial de Cristina Gallego y Emilio Buale.

Rodada en diversas localizaciones de las provincias de Teruel y Zaragoza, cuenta con un destacado equipo técnico de profesionales como Teo Delgado como director de fotografía; dirección artística de César Macarrón; música original de Fernando Velázquez; vestuario de Arantxa Ezquerro; maquillaje y peluquería de Patricia Reyes; sonido directo de Elena Coderch y montaje de Nacho Blasco.