La nueva reina del género fantástico en España es aragonesa: "Es mi amor por este mundo lo que me hace acudir a la fantasía"

La escritora aragonesa África Vázquez ha ganado este jueves la vigésima edición del Premio Minotauro, dotado con 6.000 euros, con la novela 'La sombra del loto negro', inicialmente presentada como 'La ira del Chacal', donde mezcla la fantasía, el misterio y la sed de venganza.

'La sombra del loto negro', que se publicará el próximo 25 de marzo bajo el sello Minotauro de Planeta, está ambientada en el Egipto faraónico, un "Egipto reimaginado", como ha explicado la autora en declaraciones a 'Efe'. Tras hacerse público el fallo del galardón en la Torre Urquinaona de Barcelona, África Vázquez ha declarado su amor por el género fantástico, no como una vía de escape, sino desde la admiración a la vida real: "Es mi amor por este, nuestro mundo lo que me hace acudir una y otra vez a la fantasía".

Los secretos del Nilo

'La sombra del loto negro' narra la historia de la embalsamadora Imet, quien ha jurado ante los dioses que va a cumplir una venganza, y su viaje para ejecutar esta promesa hacia Waset, la Ciudad de las Cien Puertas y capital del Ta-Mri. Pero la novela también traza la historia a través de los secretos del Nilo, que lleva horrores y plagas al mundo de los vivos, y la clave para descifrarlos se encuentra en las profundidades del Inframundo.

Estos dos viajes -el de la protagonista y el de descubrir los secretos del Nilo- representan "un reflejo de la sociedad", según ha explicado la autora: "De la misma manera que la historia de Imet acaba influyendo en los acontecimientos de la novela, la historia de cada persona repercute continuamente en la gente que nos rodea".

Al premio se habían presentado un total de 216 manuscritos procedentes mayoritariamente de España, pero con propuestas internacionales de países como Argentina, México, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania o Arabia Saudí.

Tercera mujer en conseguir el galardón

Vázquez, que se convierte en la tercera mujer en conseguir el galardón, después de Montse de Paz en 2011 y Clara Tahoces en 2007, ha explicado que pensaba que esto era "cuestión de tiempo". "Hay tantas autoras escribiendo fantasía y ciencia ficción que podía imaginar que esta tendencia se reflejaría en este premio, que es muy significativo para estos géneros", ha dicho.

África Vázquez, nacida en Zaragoza en 1990, lleva más de treinta libros editados entre España y Latinoamérica y ha ganado varios premios literarios, incluido el Kelvin 505 del festival Celsius 232. Historiadora de formación, Vázquez se dedica exclusivamente a la escritura desde la sierra de Algairén en Zaragoza y, gracias a que durante el grado le enseñaron "a ver cuáles son las bases de una civilización", la autora puede "entender cómo se construye un mundo verosímil".