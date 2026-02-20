La obra póstuma del legendario actor Manuel Zarzo es un corto aragonés: "Este proyecto es una forma de honrar su memoria"

Debutó en el cine a los 19 años y participó en más de 170 películas a las órdenes de directores tan conocidos como Carlos Saura o Mario Camus. El legendario actor madrileño Manuel Zarzo falleció el pasado mes de junio a los 93 años tras siete décadas dedicado por entero a la interpretación (también trabajó en el teatro y en populares series de televisión). Su pasión, sin embargo, no se redujo en los últimos años, abrazando incluso proyectos en principio no tan ambiciosos. Un buen ejemplo de ello es el cortometraje aragonés ‘Último superviviente a bordo’, rodado en 2021 y que se ha convertido en su obra póstuma.

«Cuando lo rodamos tenía 89 años, pero mantenía intacta su ilusión. Fue una maravilla trabajar con él y durante todo el tiempo se mostró totalmente dispuesto a seguir aprendiendo con una humilad increíble», subraya el director aragonés Jorge Blas. El corto, que se estrena este sábado a las 19.00 horas en la Filmoteca de Zaragoza (entrada libre hasta completar aforo), ha acabado convirtiéndose en una especie de homenaje a su figura. «De alguna forma, con este proyecto honramos su memoria», apunta Blas, que destaca que en la presentación de este sábado también participarán dos de los hijos de Marzo.

El director aragonés, que actualmente trabaja en Madrid como supervisor de guiones de Atresmedia, era fan del trabajo de Manuel Marzo «desde siempre». «Yo había trabajado varias veces con su hijo Mario, que es director de fotografía, y al final nos hicimos amigos. Siempre le decía que me flipaba el trabajo de su padre y un día, durante la pandemia, me propuso la posibilidad de hacer algo juntos», recuerda Blas.

Ese fue el germen de un corto que, como reconoce el aragonés, «es hijo de su tiempo»: «El pesimismo de la pandemia está muy presente en la película, porque plantea un futuro nada optimista». ‘Último superviviente a bordo’ viaja a un mundo distópico en el que casi toda la humanidad ha desaparecido. Un viejo astronauta trabaja en una nave espacial recopilando todo tipo de información para preservar el recuerdo del ser humano, aunque sabe que no le queda mucho tiempo. El cortometraje propone una mirada humanista sobre el uso de la inteligencia artificial y reflexiona sobre la importancia de la memoria y el recuerdo de aquellos que nos dejaron,combinando drama y ciencia ficción.

Coloquio

Marzo es el único actor que aparece en el metraje, aunque en el corto también trabaja Alexandra Jiménez. La intérprete zaragozana se encarga de poner la voz a Sunrise, la inteligencia artificial que gestiona el transbordador espacial y se responsabiliza de que no se pierda el recuerdo de la raza humana. «Llevábamos tiempo que queríamos colaborar. Se lo propuse y le encantó el proyecto. La verdad es que ha sido un lujazo contar con ella», comenta Blas, que para el corto rescató una historia que tenía metida en un cajón adaptándola para la ocasión.

«En una entrevista leí que Marzo había hecho todo tipo de personajes a lo largo de su carrera, pero que nunca había interpretado a un astronauta, así que lo vi claro», explica el director y guionista.

El corto se iba a rodar en un principio en Zaragoza, pero la borrasca Filomena lo impidió y finalmente se grabó en el museo Alien, un espacio creado por unos apasionados de la película y que sirvió de escenario para esta obra de ciencia ficción y drama.

El equipo del corto posa junto a Marzo, durante el rodaje en 2021. / s.e.

Su estreno se ha ido retrasando debido a diversos problemas en el proceso de postproducción, pero por fin es una realidad. «Teníamos claro que lo queríamos presentar en Zaragoza porque gran parte del equipo es aragonés», subraya Blas, que apunta que tras el estreno en la Filmoteca se celebrará un coloquio moderado por Ana Esteban en el que él mismo y los productores charlaran con los asistentes.

Tras el estreno, ‘Último superviviente a bordo’ (producido por JB Films, La Vía Nivel y Barbecho Productions) comenzará su particular viaje por festivales.