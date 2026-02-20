Pilar Castro, actriz: "Cuando una mujer se sale del patrón, no nos sentimos muy apoyadas"

'Las amistades peligrosas' llega a La Rambleta como una pieza "de absoluta vigencia" por abordar temas como el abuso de poder, con una escenografía minimalista que es un "reto" para sus actores y en el que Pilar Castro (Madrid,1970) interpreta a la marquesa de Merteuil. Este personaje, reconoce, que "me ha gustado mucho por su parte feminista".

Llegará a València el 28 de febrero con una ‘Las amistades peligrosas’ muy particular. ¿Qué destaca de hacer una obra clásica con una puesta en escena contemporánea?

Es un texto clásico, pero los clásicos siempre son contemporáneos, la mayoría, porque tienen tanta profundidad y tantos temas que es una maravilla. Te das cuenta que el ser humano repite, repite y repite y, entonces, siempre está en absoluta vigencia todo lo que ocurre. Y más hablando de lo que se habla en esta función, que es sobre el abuso de poder. Se hablan de muchísimas cosas, pero ese es el tema principal.

Habla de esa vigencia del argumento y el poder. ¿Buscan también esa reflexión social viendo que no hay tantas diferencias con los casos actuales?

Claro. Cuando tú muestras una historia, luego el público tiene que hacer su visión y su reflexión. De eso ya no nos encargamos nosotros y creo que es lo interesante. Si tú te acercas demasiado a lo que es políticamente correcto ahora, no haces esa reflexión. Allí las mujeres, por ejemplo, aprendían el sexo y se familiarizaban con él a través, casi siempre, de abusos y violaciones. Y lo normalizaban. Ahora tenemos la suerte de que esto se está denunciando, pero todavía existe. Y luego también hay casos como el de Epstein, que ejercen su poder con personas menos favorecidas para sus beneficios propios, deshumanizando totalmente a los otros seres humanos. Hemos estado analizando mucho y al final no hay que endulzarlo, sino que hay que mostrarlo.

Analizar ese escándalo al que muchas veces, tristemente, nos hemos acostumbrado.

Sí, eso como tema global, pero luego hay otros interesantísimos para mí, como la conquista de los derechos de la mujer en un mundo totalmente dominado por los hombres. Y como a un hombre se le permite cualquier cosa y no es criticado, mientras la mujer, cuanto hace las mismas cosas, es la mala y la perversa.

Mismos derechos que los hombres

En el caso de la obra interpreta a la marquesa de Merteuil, un personaje inteligente, pero que para la sociedad tiene toques malvados. Parecidos también a los del vizconde de Valmont que hace Roberto Enríquez.

Sí, pero él es visto como un pícaro y ella como malvada.

Ante esa concepción social, ¿ha sido un reto interpretar ese personaje?

He interpretado lo que dice el texto y las acciones que tienes que hacer. Luego cada uno le da su toque final. Me ha gustado mucho su parte feminista, cómo ella quiere tener los mismos derechos que los hombres. Lo que pasa es que se meten en juegos peligrosos, porque los hombres juegan todo el rato a esos juegos. Entonces, si tú te quieres poner a ese nivel, también puedes acabar mal. Dicho esto, es la más culta de todos ellos, la más sabia, la que más profundiza en las enseñanzas de la vida, del ser humano y la que en un momento dado advierte a él de que esto puede acabar muy mal. Ellos son dos manipuladores sin ningún escrúpulo, pero dentro de eso ella tiene unas creencias sobre las emociones y sobre el amor. Piensa, que no lo comparto en absoluto, que ‘si tú eres vulnerable fracasarás porque podrán dominarte’. Y en un mundo dominado por los hombres, su lucha en la vida es no sentirse dominada, sino dominarlos a ellos.

En un personaje que se podría asociar más a esa parte oscura, le saca la parte más amable, un contrapunto interesante.

Claro, los personajes son interesantes porque están llenos de aristas y de contradicciones. Son víctimas y verdugos. De lo que se trata es de estar de igual a igual y ellos no lo ven así. Ayer [el pasado domingo para el lector] me acuerdo que veníamos en la furgoneta hablando de las relaciones personales y entonces todo el rato salían frases de la función. Ese ‘es que esto lo hice’.

El ser humano no ha cambiado tanto en dos siglos, ¿no?

Evolucionamos en algunos momentos, pero mi personaje dice una cosa que es muy bonita, que es que ‘afortunadamente para la especie humana basta con que uno de los dos ame’. Que el enamorado siempre es el que ama y el otro se compensa. Y lo que quiere decir también es que, si hay solamente una relación por placer y no hay un elemento de amor involucrado, el placer por sí solo siempre acaba oliendo mal.

Como ha dicho, esa relación con el vizconde de Valmont marca el desarrollo de la obra, pero al final, en esa ‘pugna’ con amor de por medio, ella parece salir triunfante. ¿Es un momento que disfruta sobre el escenario?

Bueno, él se acaba enamorando, pero quiere todo. Es un niño pequeño. Quiere enamorarse, tener amantes, quiere ser tal y cual. Y Merteuil le dice que eso le va a llevar a la desgracia, se lo advierte. Y evidentemente pasa lo que pasa y ahí pierden todos. Al final ellos están enamorados y no es un momento agradable. Y eso es lo bonito de la función. Cuando un poderoso ves que está impune y que no le pasa nada, pues nos da muchísima rabia. Pero cuando tú ves que va a hacer algo muy peligroso, que juegan con los demás, y ves que tiene consecuencias, algo de liberador hay. Entonces, disfruto más al principio porque yo no sé que va a salir mal el juego.

El reparto de 'Las amistades peligrosas' que llegan a La Rambleta el 28 de febrero. / Javier Naval

Antes hablábamos de esa mujer con poder que es la marquesa y cómo se la ve socialmente. ¿Por qué se critica o se teme aún a las mujeres poderosas?

Porque hemos estado cosificadas en un modelo toda la vida en el que servíamos para ciertas cosas. Si tu te sales del patrón, hay que hacerlo de formas muy complicadas, que es con carácter, a veces reivindicando cosas que al principio no te creen, pero luego a ti misma te dan inseguridad. No nos sentimos muy apoyadas cuando una se sale de lo que tiene que ser. Ahora más, sobre todo te sientes más apoyada por las mujeres, pero siempre hay unas consecuencias. El hombre lo tiene mucho más fácil para salirse del tiesto, lo hace constantemente.

Y la concepción social que queda después, ¿no?

Sí. Lo pasa es que, con el tiempo, a las mujeres ya les va dando más igual todo eso.

Ha actuado para tele, cine y teatro. ¿Qué le sigue atrayendo de este último?

Que es un reto. Para un actor subirse a las tablas e ir descubriendo y profundizando en personajes tan potentes y tan distintos a lo que casi siempre haces más en ficción, es más arriesgado. Y el teatro te da la posibilidad de que si, un día sale mal, al siguiente lo puedes mejorar, puedes encontrar matices que creo que en el cine y la televisión, como se va a un ritmo ahora también muy rápido, te da menos esa posibilidad. También es una cosa en directo, una adrenalina muy grande.

El espectador de teatro tiene mucha necesidad de escuchar cosas diferentes, que le amplíen su conciencia y su alma

En una época de velocidad, de pantallas, ¿esa cercanía del público suma todavía más?

Sí, aparte es que tienes que estar en el aquí y el ahora, en lo que está sucediendo. Y es verdad que el momento de las pantallas trae como una ansiedad anticipatoria, que todo acabe, que todo sea corto. Entonces, sí que se nota. Temes por ti y por si vas a aburrir al espectador, casi subestimándolo un poco, porque luego el espectador tiene mucha necesidad de escuchar cosas diferentes, que le amplíen su conciencia y su alma. No solamente un Instagram que miramos todos casi todos los días.

Actúan con una escenografía también minimalista. ¿Es un punto extra de trabajo el interiorizar y transmitir ese personaje y sus dinámicas al público?

Sí, es una función que no tenemos escenografía. Estamos muy expuestos con el texto y tenemos que confiar mucho en los compañeros y en lo que ha propuesto David [Serrano], que es el director. Es un reto.

Sentir más la conexión con el público

Desembarcará en València tras haber interpretado la obra en media España. ¿Esto es un punto de enriquecimiento también a la hora de hacer un personaje, esa variedad de públicos?

En las funciones, cuando no son comedias en sí, la conexión con el público la tienes que sentir todavía más. Y eso lo vas gestionando. El público es como otro personaje más de la historia, lo tienes que incluir. No trabajas solamente para el otro. Y eso se va creando con las funciones.

Tras más de tres décadas de carrera, ¿qué sueños como actriz le quedan por cumplir?

Noticias relacionadas

Me faltan muchísimas cosas. Mi profesión es un aprendizaje y yo quiero aprender cuanto más mejor. Entonces, creo que me falta aprendizaje, disfrute y profundizar en nuevas cosas. Me falta mucho.