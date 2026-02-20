Polémica por el espectáculo K-pop 'Las guardianas del ritmo' en el Palacio de Congresos: "Dejó bastante que desear"

La nueva generación alfa tiene a la cultura coreana y, en especial, el K-pop como uno de sus referentes. La legión de seguidoras y seguidores de las 'Huntrix' Zoey, Rumi y Mira es numerosa y arrastra a padres y madres dispuestos a acompañar a estos jóvenes fans. Así fue los pasados 13, 14 y 15 de febrero, en el Palacio de Congresos de la Expo, para ver a 'Las guardianas del ritmo'.

El espectáculo musical planteado pretendía reproducir la energía y las canciones de 'Las guerreras K-pop', sin embargo, lo que pretendía ser una animada tarde para que el público se divirtiese acabó en polémica. Muchos de los adultos asistentes sintieron que el dinero invertido en las entradas y la promoción previa no eran proporcionales a lo que se vivió en el escenario.

Desde el Palacio de Congresos, han salido al paso de la cantidad de reclamaciones recibidas con un comunicado en el que remarcan que "lamentan profundamente las molestias ocasionadas" e instan a la empresa organizadora a "gestionar las compesaciones que correspondan". De igual modo, remiten cualquier otra petición al correo de la promotora Vol Music Events.

A este respecto, la Compañía de Pedro Pomares, responsable de la representación, ha respondido en sus redes sociales con otra nota. "Nuestro espectáculo es una creación artística original, inspirada en el universo visual del K-Pop. No está vinculado a ninguna película, serie ni plataforma, tal y como siempre se ha indicado en nuestro material promocional". También han subido diversos vídeos en los que se ve al público cantando y disfrutando del espectáculo.

Algunos de los comentarios en estas publicaciones dejan a las claras que lo vivido en Zaragoza no estuvo a la altura de un evento tan demandado. Uno de esos comentarios de una asistente indica: "En mi opinión dejó bastante que desear. Por el precio de las entradas el espectáculo no estuvo a la altura. Sonido malo, voces y puesta en escena flojas y no terminaron las canciones conocidas. A los niños que no valoran la calidad les pudo gustar pero a los adultos...".

En la cuenta de Instagram de Vol Music Events también se acumulan los comentarios negativos: "Buenas, acabo de salir del espectáculo de Zaragoza en la sesión de las 17:00 y es una auténtica estafa aprovechando el tiron de la película, nombres falsos, canciones inventadas y sin licencias... y lo peor de todo vendiéndose como que no son copia y que son originales. Me parece bien que quieran aprovechar el tirón pero di que eres un tributo o una adaptación. Y sobre todo, no juguéis con la ilusión de las niñas que van al evento. Por mi lado, reclamaré a la UCO y me pensarte si tomar más acciones al respecto".

La consecuencia inmediata ha sido la suspensión de la sesión prevista para el 1 de marzo. La página de venta de entradas de Ibercaja, distribuidora de los eventos en el Palacio de Congresos, ya no tiene disponible este concierto.