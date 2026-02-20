Retina, el festival único que se celebra en Zaragoza, cancela una de sus sesiones: este es el motivo

El festival Retina acaba de anunciar la cancelación de una de sus sesiones por fuerzas de causa mayor. Concretamente, es la que iba a congregar a David Trueba, Ovidi Tormo y Maika Makovski este lunes en el Edificio Grupo San Valero de Zaragoza en lo que, de hecho, iba a ser el primer acto de la edición de este año del innovador festival.

"Sentimos comunicar que, por un problema de salud de Maika Makovski, nos vemos obligados a aplazar la conversación 'La música de Siempre es invierno', perteneciente a la sección #Foro de #Retina, que iba a celebrarse el próximo lunes 23 de febrero en el Edificio Grupo San Valero con la participación de David Trueba, Ovidi Tormo y la propia Maika Makovski", comienza el comunicado de la organización, que prosigue: "Lamentamos las molestias que este cambio pueda ocasionar y trasladamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación a la artista. En los próximos días, comunicaremos la nueva fecha de celebración del encuentro. El resto de la programación del festival se mantiene según lo previsto".

Así, desde este martes hasta el 8 de marzo volverá a aterrizar en 'casa' concentrando una parte esencial de la programación. No en vano, Zaragoza acogerá los estrenos absolutos de la mayoría de las producciones de esta novena edición. El festival impulsado por la promotora aragonesa Born! Music (con Eduardo Pérez al mando) se desarrollará en esta ocasión en el Teatro del Mercado y el CaixaForum Zaragoza.

La sección oficial de Retina

La sección principal de la cita, denominada Play, ha programado siete sesiones. La primera se celebrará el 27 de febrero y en ella se reinterpretará la banda sonora de 'Dos tontos muy tontos' (Peter y Bobby Farrelly, 1994), con música original de Gilipojazz. Al día siguiente, Niña Coyote Eta Chico Tornado dialogarán desde el rock con el universo salvaje y grotesco de 'Acción mutante' (Álex de la Iglesia, 1993).

La programación continuará el 1 de marzo con una nueva lectura musical de 'Verano 1993' (Carla Simón, 2017), para la que Ixeya ha compuesto una banda sonora original, y con 'Alicia en el país de las maravillas' (1951) el 3 de marzo, en una versión con música interpretada en directo por Sanspok. Estas cuatro primeras actuaciones tendrán lugar en el Teatro del Mercado.

La sección Play aterrizará después en el CaixaForum Zaragoza. El 5 de marzo se ha programado el estreno absoluto de 'Un año, una noche' (Isaki Lacuesta, 2022), con nueva banda sonora de Fantasma Sur, proyecto en cuyas filas se encuentra el propio director de la película, mientras que el 7 de marzo se realizará una reinterpretación sonora de 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976), a cargo de Zabala.

La programación de esta sección finalizará el 8 de marzo con 'Kirikú y la bruja' (Michel Ocelot, 1998), que regresa al festival tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior, nuevamente con música en directo de la banda zaragozana Rosin de Palo. Las entradas para todas estas actuaciones de Retina 2026 pueden adquirirse desde la web del festival.