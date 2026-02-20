Estos son todos los artistas invitados al concierto de Celtas Cortos en Zaragoza: "Con Ixo Rai! nos une algo muy especial"

La banda vallisoletana Celtas Cortos está celebrando sus 40 años de carrera con una gira que arrancó el pasado 7 de febrero en Madrid y que este próximo viernes 27 de febrero aterrizará en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Serán dos horas largas de concierto en las que el grupo interpretará auténticos himnos que marcaron a varias generaciones.

'La senda del tiempo', 'Tranquilo majete', 'El emigrante', 'Cuéntame un cuento' o '20 de abril', inspirada en la cabaña del Turmo del Pirineo aragonés, sonarán en un concierto que se prevé histórico. Y no solo porque los vallisoletanos recorrerán toda su trayectoria musical a lo largo de casi 30 canciones; también por los artistas invitados que estarán en la Multiusos.

Si en el concierto de Madrid estuvieron acompañados de artistas como Dani Martín, Andrés Suárez o Rulo y la Contrabanda, los Celtas se rodearán en Zaragoza de otros "amigos" de profesión. Ixo Rai!, Los Gandules y el rapero zaragozano Sharif se subirán al escenario de la Multiusos para acompañar a la banda liderada por José Cifuentes, Goyo Yeves y Alberto García.

Sin duda, la colaboración más esperada será la de Ixo Rai!. El emblemático grupo aragonés y los vallisoletanos mantuvieron una estrecha relación a lo largo de la década de los años 90. De hecho, Ixo Rai! llegó a colaborar en la canción '¡Ya está bien!' del disco en directo 'Nos vemos en los bares', mientras que Celtas Cortos también participó en algunos de los álbumes de los aragoneses. Por no hablar de sus colaboraciones en directo (siempre quedará en el recuerdo el mítico concierto que ambos ofrecieron en el Príncipe Felipe en 1997).

Entradas a la venta

"Con Ixo Rai! nos une algo muy especial. Hemos compartido muchas risas y muchas horas de carretera y nos hace una enorme ilusión que vayan a estar en el concierto", ha reconocido a este diario Cifuentes, que en el pasado ha mantenido una estrecha relación con la comunidad aragonesa.

En un principio, el concierto se había anunciado en el pabellón Príncipe Felipe, pero finalmente se celebrará en la sala Multiusos a partir de las 21.00 horas. Todas las entradas que se vendieron con anterioridad al cambio de ubicación serán válidas y siguen a la venta más entradas a través de Ticketmaster.

Para esta gira, titulada '40 años contando cuentos', Jesús, Alberto y Goyo estarán acompañados de una gran banda compuesta por Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador que regresa a la formación con motivo de este tour. Tras su paso por Zaragoza, visitarán Pamplona, Barcelona, Murcia, La Coruña y Valladolid.