WARG y el alma heavy de Zaragoza: "Si fuera para ganar dinero no haríamos metal"

El Utopía, el Trilogy o el Infiernos, marcaron una ruta, una zona que ahora está más viva que nunca. El rock duro, el heavy, el trash metal y todas las variantes más metaleras de la música rock están en auge en la capital del Ebro. El alma de Zaragoza late, también, a golpe de guitarra eléctrica y distorsión.

Según un estudio de la página especializada 'European Metal Channel', en 2022 había 115 bandas metal en todo Aragón. Una de ellas, WARG, que lleva desde 2014 machacando los escenarios con su épica mezcla del trash metal más clásico, el heavy metal tradicional y la intensidad melódica del metal extremo nórdico. “Llegamos a un consenso y lo definimos como: epic trash metal”, comenta Javier Gregorio, vocalista y fundador de WARG, sobre su estilo ya identitario.

El acuerdo se firmó entre Javier Gregorio –voz-, Luis Carlos Gallego –guitarras y coros-, Óscar Díaz –guitarras y coros-, Santi Gallego –bajo- y Rubén Galed –batería-. “WARG surge de un una exbanda, que se llamaba Adamantivm, de la que formamos parte Luis Carlos y yo”, recuerda Gregorio de aquel momento fundacional en el que encontraron el apoyo de amigos y “ya sabes, lo de siempre”.

Una alma de lobo alimentada de metal

Lo de siempre fue unir una voz diferencial y unas guitarras eléctricas, básicas para dar “potencia al metal”. Luego, elegir un nombre: “Nos gustaba el rollo de la comunidad, cómo los lobos tratan lo suyo que es como los heavies. ¿Cómo es un lobo grande en inglés? WARG”. Anglicismo que hace referencia a la mitología nórdica de la que tanto gusta el género.

Al igual que su nombre, sus letras son en inglés porque “queríamos ser un poco más internacionales”. De las diversas influencias y gustos musicales, desde el progresivo hasta el black metal, que suman los miembros de WARG, Javier Gregorio opina que el punto en común quizá “sería Metallica o Pantera”.

WARG con su público al finalizar el concierto / WARG

Ninguno de los cinco viven de la música, “tenemos un trabajo que nos da de comer y el metal nos alimenta el alma”. De hecho, Gregorio reconoce que nunca ha tomado clases de canto y, sin embargo, hace gala de una voz tremendamente versátil que se desenvuelve entre lo gutural y lo lírico con aparente facilidad. “En el primer concierto que hice en mi vida, al día siguiente no tenía voz; no controlaba nada, ni mi respiración ni nada, era todo pasión”. La pasión se mantiene, pero las horas de escenario y estudio le han ido puliendo la técnica.

‘As the world falls down’, el sonido definitivo

A finales de 2025, publicaron su último disco de estudio: ‘As the world falls down’, y han lanzado el videoclip de single homónimo, para el que Javier Gregorio realizó las ilustraciones que luego animó con IA. Es el quinto álbum que lanzan, después de ‘Back from the shadows’ (2014), ‘In the dusk of men’ (2016), ‘Dark tales’ (2019) y ‘The endless travel’ (2023). Pese a no ser un grupo dedicado en exclusiva a la música, sí que son prolíficos porque, asegura el cantante, “hacemos lo que nos gusta”.

Y lo que les ha gustado en este momento ha quedado reflejado en este ‘As the world falls down’, un trabajo donde se imbrican todas las influencias del metal en un “sonido propio y fresco”. Ese mundo en caída libre, al que ya cantó David Bowie, es sobre todo frescura. Con letras basadas en la ciencia ficción y la fantasía que narran un “cuento que se pueda extrapolar a la vida de cada uno”, aclara Gregorio.

Los diez temas inéditos, y “hoy en día es arriesgado” hacer temas propios, se estructuran para crear una atmósfera única que mezcla intensos matices de energía, velocidad y potencia, así como un viaje emocional diseñado para quienes les escuchen. “Tenemos edición física, lo que pasa que ahora mismo no tenemos medio de distribución”, así que más allá de las plataformas de streaming, el público asistente a sus directos se podrá hacer con una de las copias en cedé o vinilo del nuevo trabajo.

"La cultura es cultura"

“La escena del metal está en el ‘underground’ en España”, reflexiona Gregorio. WARG tiene un buen número de seguidores, en especial cuando toca en casa, y reciben siempre un retorno positivo de quienes se acercan a sus conciertos por casualidad, pero “si no da dinero pues nada”.

WARG, tal y como comenta su vocalista, no está de acuerdo con esta máxima capitalista de la industria musical y afirma que “no debería ser así, la cultura es cultura”, ya que “si fuera por ganar dinero no haríamos metal”. Por eso, está “a favor de promover la cultura del rock y el metal” y apoyan que se recupere esa zona heavy, que les trae “buenos recuerdo”, con movimientos como la asociación El Batallador. Solamente indica, Gregorio a título personal, una ligera pega: “Traer grupos internacionales es cojonudo, pero estaría muy bien también que apoyaran también a las bandas locales y las incluyeran como teloneros”.

"Ahora estamos haciendo un álbum recopilando canciones de todos los discos de WARG y las vamos a cantar en español" Javier Gregorio — Vocalista de WARG

Ellos están “encantados de tocar donde sea”, de hecho ya han explorado la cercanía del público en la sala Utopía y en mucho otros lugares. Esperan seguir haciéndolo, aunque cuestiones personales les han hecho postergar los conciertos hasta después de verano.

El futuro inmediato lo traza la promoción de su nuevo disco, tanto en redes sociales como en los medios que estén a su alcance. Y, atención, lanzan una primicia: “Ahora estamos haciendo un álbum recopilando canciones de todos los discos de WARG y las vamos a cantar en español”.