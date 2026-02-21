El Auditorio de Zaragoza mantiene sus seis grupos residentes para 2026 y 2027
La resolución del concurso mantiene las ayudas a las mismas formaciones, seis, y la misma cuantía, para los dos próximos ejercicios
No ha habido sorpresas y la resolución sobre el concurso para designar los grupos residentes del Auditorio de Zaragoza para 2026 y 2027 han dejado las cosas como estaban. Es decir, se mantienen los seis grupos que tenían ahora mismo esa condición y, además, se mantienen también las cuantías.
Así, la Orquesta Reino de Aragón recibirá 120.000 euros anuales; la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, 80.000 euros; el Grupo Enigma, 69.000 euros; Los músicos de su alteza y Al Ayre Español, 60.500 euros cada uno; y el coro Amici Musicae, 60.000 euros. En total, 450.000 euros anuales, una cifra que se ha mantenido invariable desde hace cuatro años (que serán seis cuando acabe este periodo).
Las condiciones para las residencias son prácticamente calcadas al anterior proceso de selección. Es decir, las seleccionadas como residentes tendrán la obligación de «ofrecer un concierto al año, sin contraprestación económica, en las salas de Concierto del Auditorio de Zaragoza, que podrá ser incluido en los ciclos de conciertos habituales de su programación», señalan las bases del mismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado
- Una cafetería de especialidad aterriza en Zaragoza con locales en dos céntricas avenidas
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos
- Nueve bajas para Andorra y Sellés asegura que no ha arriesgado con los jugadores: 'He puesto a este equipo al nivel competitivo que debía, al del top-10 de la clasificación