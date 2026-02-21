El Auditorio de Zaragoza mantiene sus seis grupos residentes para 2026 y 2027

No ha habido sorpresas y la resolución sobre el concurso para designar los grupos residentes del Auditorio de Zaragoza para 2026 y 2027 han dejado las cosas como estaban. Es decir, se mantienen los seis grupos que tenían ahora mismo esa condición y, además, se mantienen también las cuantías.

Así, la Orquesta Reino de Aragón recibirá 120.000 euros anuales; la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, 80.000 euros; el Grupo Enigma, 69.000 euros; Los músicos de su alteza y Al Ayre Español, 60.500 euros cada uno; y el coro Amici Musicae, 60.000 euros. En total, 450.000 euros anuales, una cifra que se ha mantenido invariable desde hace cuatro años (que serán seis cuando acabe este periodo).

Las condiciones para las residencias son prácticamente calcadas al anterior proceso de selección. Es decir, las seleccionadas como residentes tendrán la obligación de «ofrecer un concierto al año, sin contraprestación económica, en las salas de Concierto del Auditorio de Zaragoza, que podrá ser incluido en los ciclos de conciertos habituales de su programación», señalan las bases del mismo.