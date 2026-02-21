El Marzo de cómic desvela su cartel: de Jesús Merino y Pasqual Ferry a Miguel Ángel Giner

El Marzo de cómic es un ciclo anual dedicado al noveno arte con contenidos que da cabida a todo tipo de públicos, desde el más especializado en arte o cómic hasta el infantil y familiar. Organizado porla librería especializada en cómic Milcómics y por la editorial de cómic GP Ediciones, ha desvelado el cartel de su quinta edición que se celebrará, como es habitual, en la sede central de la Fundación Caja Rural de Aragón en Zaragoza.

El programa de este año está conformado por tres sesiones, la primera de las cuales estará protagonizada por Miguel Ángel Giner Bou que presentará su nueva novela gráfica, 'Lem y Grandullón', el 2 de marzo, a partir de las 19.30 horas. En su nuevo trabajo asume, además, el trabajo de ilustrador. En la contraportada del mismo, Carla Berrocal dice: «Un cómic poderoso que funciona como el engranaje de una buena maquinaria. Es minucioso, bello y encaja milimétricamente para sacudir el corazón. Una historia que reflexiona sobre lo que significa ser humano en la era de las máquinas».

Del cómic europeo a Marvel

El plato estrella del ciclo será el 10 de marzo (19.30 horas) con el coloquio 'Del cómic europeo a Marvel y más allá: El arte de Jesús Merino y Pasqual Ferry'. El barcelonés Pasqual Ferry inicia su trayectoria en el fanzine 'Zero', junto a otros reputados autores de su generación, como José María Beroy, Antoni Garcés, Das Pastoras, Miguelanxo Prado o Mike Ratera. Posteriormente, hace historietas de superhéroes para Marvel UK, pasando finalmente a DC Comics (Superboy, Superman y Adam Strange) y Marvel Comics ('Ultimate Fantastic Four', 'Thor', 'Spider-man', 'Dr. Strange', 'Namor'…). En breve saldrá a la venta su nueva obra, 'Alice', esta vez para el mercado nacional y europeo, esperada con gran expectación desde hace varios años por los aficionados.

Jesús Merino, por su parte, trabaja en la actualidad para Marvel Comics (recientemente se ha publicado en nuestro país una nueva entrega dibujada por él de los X-Men) y es cocreador de la serie de cómics independiente 'Los Mostruos' que realiza para el mercado americano junto al renombrado escritor James Robinson. Asimismo en la actualidad está realizando el dibujo de una nueva serie basada en el personaje creado por Robert E. Howard, 'Conan el Bárbaro'.

Muestra emergente

El quinto Marzo de cómic concluirá el 14 de marzo con 'Artist Alley, muestra del joven valor emergente', desde las 10.30 horas, que contará con la participación de artistas y 'cosplayers'. La jornada, además de la muestra, incluye un taller de cómic con Pedro Cifuentes y un concurso de cosplay, del que a las 12.00 horas se entregarán los correspondientes premios.

Todas las jornadas, que tendrán lugar en la Sala de Columnas del edificio de Caja Rural del Coso, tienen entrada libre hasta completar el aforo. Hay una excepción y es que para participar en el concurso de cosplay que tendrá lugar el próximo 14 de marzo hay que inscribirse previamente.