El Zaragoza Luce vive un sábado multitudinario antes de la clausura
El festival recibió según el primer balance del ayuntamiento un total de 125.714 visitas entre las jornadas del jueves y del viernes
El festival Zaragoza Luce ha vivido este sábado una jornada multitudinaria en un Casco Histórico repleto de gente que salió a la calle, aprovechando también (este sábado, sí, después de dos noches frías) el buen tiempo, para contemplar las ocho obras artísticas lumínicas de esta segunda edición de la cita repartidas entre 12 puntos lumínicos.
Precisamente, este sábado, antes de comenzar la penúltima jornada del festival, el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado el primer balance y este situaba las visitas (el jueves y el viernes) en un total de 125.714.
El Zaragoza Luce aún se puede visitar este domingo desde las 19.00 horas hasta la medianoche (como este sábado) con entrada libre. Los lugares donde hay intervenciones artísticas son la plaza del Pilar, la plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la plaza San Juan de los Panetes, la plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España.
Las apuestas de esta edición
En esta edición se ha decidido reforzar la apuesta por artistas internacionales de primer nivel como Lateral Office o Janet Echelman, cuyas obras —algunas de ellas inéditas en España— convivirán con propuestas nacionales y locales, generando un diálogo creativo entre distintas miradas, contextos y formas de entender el arte lumínico.
La programación combina, nuevamente, referentes internacionales del arte lumínico contemporáneo —como Cédric Le Borgne, Lateral Office, Janet Echelman, Collectif Scale, Groupe LAPS— con propuestas nacionales y locales, reforzando el compromiso del festival con el talento de la comunidad. Este año, además, se contará con la intervención de estudiantes de la Escuela de Artes de Zaragoza acompañados por sus profesores y por el artista Néstor Lizalde. Una colaboración que subraya la vocación pedagógica y de futuro de Zaragoza Luce.
