Este es el aclamado restaurante de Zaragoza favorito de Javier Gutiérrez: "¡Muchísimas gracias por la visita!"
El actor ha disfrutado del establecimiento en su reciente visita a la capital aragonesa
El actor Javier Gutiérrez es uno de los más queridos por el público español ya que no solo ha realizado papeles que han llegado al alma de millones de personas sino que, además, su cercanía y su amabilidad con todo el mundo hace que sea una persona muy apreciada, también por sus compañeros de profeisón.
El actor ha visitado en multitud de ocasiones Zaragoza, ya sea por trabajo o para promocionar algunas de sus películas en ciclos como La buena estrella en la universidad, y esta semana ha vuelto a estar en la capital aragonesa. Sin que de momento haya trascendido el motivo de la visita del intérprete, que cuenta con dos Goyas (por 'La isla mínima' y por 'El autor') y cuyo último trabajo, 'Rondallas', con Daniel Sánchez Arévalo, ha triunfado, sí que se ha revelado que ha comido en uno de los restaurantes con más nombre de Zaragoza.
El lugar, en el que también han estado otras grandes figuras del cine español como Pedro Almodóvar, es Casa Pedro, ubicado en la calle Cadena, 6, regentado por Luis y Javier Carcas. "Ayer recibimos en nuestro restaurante a Javier Gutiérrez. ¡Muchísimas gracias por la visita", ha escrito el resturante en sus redes sociales donde ha compartido una imagen del actor en el establecimiento.
Casa Pedro apuesta por la "gastronomía de vanguardia con todo el sabor de la tradición". Actualmente, continúan abiertos en el mismo lugar, aunque ya han anunciado que están preparando su mudanza a otra ubicación para seguir mejorando y creciendo.
