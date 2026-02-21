La asociación que promueve el heavy en Zaragoza anuncia su primer 'sold out'

La asociación El Batallador, que nació hace apenas unos meses para promover la cultura heavy en Zaragoza, acaba de conseguir uno de sus primeros hitos ya que ha anunciado que el concierto presentación de la misma, que será el próximo 28 de marzo en el Centro Cívico Delicias con una banda referencia del género, ha conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas'.

Es decir, la asociación, que ha empezado con mucha fuerza, ha logrado vender las 500 entradas para la actuación de Crashdïet, que contará con la banda Jolly Joker para abrir la velada, cuya sala abrirá las puertas a las 18.00 horas. El sonido de Crashdïet está muy influenciado por bandas ochenteras como Guns N’ Roses, Skid Row y Kiss. Es uno de los nombres más destacados en la “nueva ola” del glam/sleaze rock sueco, que revivió ese estilo ochentero con una energía moderna y tiene una trayectoria de más de 20 años aunque ha tenido que reponerse a fatalidades como el fallecimiento de su primer vocalista.

No será la única cita importante

Será el primer concierto importante de la asociación pero no la única ya que ya se ha anunciado otra gran cita para el 12 de sepotiembre. Se trata de "una auténtica leyenda del trash metal británico, los míticos Xentrix". Una banda de thrash metal originaria de Preston, Inglaterra, formada a finales de los años 80, considerada una de las agrupaciones más representativas de la escena thrash británica junto a otros nombres del metal europeo de la época. Su música combina riffs rápidos, guitarras técnicas y letras con contenido social y político, manteniendo la agresividad característica del género pero con un enfoque melódico y estructurado.

El cartel que anuncia el 'sold out' del concierto. / EL BATALLADOR

Además, aunque aún no pueden desvelar el cartel, la asociación ya tiene cerrado el cartel de una noche para el recuerdo en La casa del loco el próximo 6 de junio. Sí han revelado que se trata de una banda histórica alemana muy reconocida en el metal y dos españolas.

Qué es la asociación

La Asociación El Batallador se presenta de la siguiente manera: "Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por personas activas en distintos ámbitos de la comunidad musical y cultural del rock duro y el metal, abarcando sectores como la producción audiovisual, la comunicación especializada, el diseño gráfico, la promoción y organización de conciertos, así como la gestión de espacios hosteleros y salas dedicadas al rock y al metal. Nuestra diversidad de perfiles nos permite embarcarnos en este proyecto desde una visión integral, combinando experiencia profesional, compromiso cultural y conocimiento y dedicación por el género.Trabajamos para dignificar el rock y el metal como expresiones culturales todavía muy vivas, promoviendo su reconocimiento y fomentando su presencia activa y real en la vida cultural de nuestra ciudad, Zaragoza".