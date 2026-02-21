Locura por conseguir una firma de este dibujante: "Me apetecía volver y sentir la respuesta de la gente de Zaragoza"

Zaragoza ha acogido este sábado la visita de Jorge Jiménez, dibujante titular de Batman, con motivo del lanzamiento en España de ‘All In Batman nº1’, publicado por Panini Comics. La firma, celebrada en el establecimiento zaragozano MilCómics (avenida de San José, 15), reunía a cientos de personas y generaba largas filas desde una hora antes del inicio del acto. La cita forma parte de la gira nacional del autor, que, tras su paso por Madrid o Barcelona, recorrerá varias ciudades españolas en las próximas semanas. “Hace años estuve firmando en Zaragoza, precisamente en este mismo sitio, y tenía muchas ganas de repetir; me apetecía volver y sentir de nuevo la respuesta de la gente aquí”, explicaba.

La nueva etapa de Batman, considerado el superhéroe con mayor trayectoria editorial de la historia, supone una renumeración histórica dentro de la colección, el cuarto reinicio de la cabecera, un hito que solo se ha producido en contadas ocasiones, y su primer número ha superado el medio millón de ejemplares vendidos únicamente en Estados Unidos. Para el autor granadino, se trata de “un momento muy importante” en su carrera profesional, tras más de una década vinculado a DC Comics, donde trabaja en exclusiva desde hace años.

"Un auténtico privilegio"

“Que DC haya confiado en mí para este proyecto es un auténtico privilegio”, aseguraba el dibujante, que destacaba que “dar vida a un icono como Batman implica una gran responsabilidad. Es una de las series estandarte de DC y hay que intentar estar a la altura, pero también ser capaz de disfrutar del proceso”, señalaba.

En cuanto al hecho de formar parte de un mercado tan complejo como el norteamericano, afirmaba que es un buen momento para sacar pecho: “En la actualidad se valora muchísimo a los dibujantes españoles. Hay un nivel muy alto y es un orgullo formar parte de esa generación que está trabajando en primera línea”.

Largas filas en MilCómics desde una hora antes de que empezara el acto. / C. I.

Durante más de dos horas y ante un animado público, Jiménez atendía a los lectores, firmando ejemplares y compartiendo impresiones sobre esta nueva etapa del personaje, considerada actualmente una de las colecciones más relevantes del universo DC.

Desde MilCómics, su responsable Gonzalo González valoraba muy positivamente la jornada: “Para nosotros es un privilegio recibir a Jorge Jiménez, uno de los dibujantes más destacados del panorama internacional actual”. La librería, fundada en el año 2009 y convertida en referente nacional del sector especializado, destacaba además la alta participación y el interés generado en torno al evento entre el público zaragozano.