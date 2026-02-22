El documental sobre un restaurante aragonés con una Estrella Michelín se estrenará en el Festival de Málaga
Manuel García Gil es el director de esta narración de resiliencia sobre el inevitable compromiso de llevar adelante un proyecto vital y gastronómico
El documental 'La Sombra del Nogal' de Manuel García Gil tendrá su estreno mundial en la 29ª edición del Festival de Málaga donde participará en la Sección Cinema Cocina con un pase el martes 10 de marzo. El certamen se celebrará del 6 al 15 de marzo.
'La Sombra del Nogal' sigue las huellas que ha trazado la memoria colectiva y cristalizan en la filosofía del restaurante La Era de los Nogales, situado en Sardas, provincia de Huesca, donde la presión por la excelencia se fusiona con el respeto a las historias que cuenta su tierra y determinan el lenguaje de sus platos. La película se adentra en el corazón del territorio y el vínculo que anida en sus habitantes, los artesanos, su memoria y sus raíces bajo la ubicua presencia de la montaña oscense.
Una historia de resiliencia
Una narración de resiliencia sobre el inevitable compromiso de llevar adelante un proyecto vital y gastronómico, que comenzó siendo un catering para colegios y que, a consecuencia de una pandemia, derivó en la Estrella Michelín en un pueblo apenas habitado. 'La Sombra del Nogal' es un relato de locura y sacrificio, un deseo de trascender que se convierte en una meditación. Un filme sobre el arraigo y la tierra, una forma de vivir y de estar en el mundo en comunidad y compartirla. Porque esa es la razón última por la que los cocineros hacen lo que hacen: compartir su cocina y hacer felices a los demás.
Las localizaciones aragonesas no solo han servido de escenario, sino que han sido parte esencial de la narrativa del documental. El 85 % del rodaje ha tenido lugar en Aragón. Con especial protagonismo del Pirineo oscense, donde la fuerza del paisaje, el aislamiento invernal y la tradición rural impregnan cada plano con autenticidad. Lejos de ser un simple telón de fondo, el territorio actúa como un personaje más, marcando el ritmo de vida, influyendo en la cocina y confrontando a los protagonistas con los valores esenciales de la tierra. El rodaje en Aragón refuerza el arraigo del proyecto y busca, sencillamente, mostrar el patrimonio natural y humano de la región.
