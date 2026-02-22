El Zaragoza Luce cierra con 415.000 personas, un 50% más que en 2025
La segunda edición del festival ha sumado 150.000 visitas más que en su estreno el año pasado
La segunda edición del festival Zaragoza Luce ha congregado a cerca de 415.000 personas según las primeras estimaciones realizadas a falta de que esta medianoche se clausure esta edición. Esa cifra que acaba de facilitar el Ayuntamiento de Zaragoza supone casi 150.000 personas más que en la primera edición, teniendo en cuenta que este 2026 el festival ha durado un día más.
La primera jornada, el jueves 19, se registraron más de 37.000 personas, más de 88.000 el viernes 20, y este sábado fue el día más concurrido de las dos ediciones, con 218.000 personas. A las 21.00 horas, la jornada del domingo ya supera los 70.000 visitantes. A falta de concluir, Zaragoza Luce 2026 mejora ya la asistencia de la primera edición en casi un 50%. La plaza del Pilar ha recibido durante los horarios de este festival a 165.000 personas.
Aumento de ocupación hotelera
"Cabe destacar -señala el ayuntamiento- el aumento que se ha registrado este fin de semana en los establecimientos hoteleros, cuya ocupación media se ha situado en un 77%, un 10% por encima del año pasado. En 2025 este dato también subió un 20% con respecto a un fin de semana normal en estas fechas. Esto significa que, en dos años, la ocupación acumulada durante Zaragoza Luce ha sido del 30% con respecto a un fin de semana de febrero".
