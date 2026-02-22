Uno de los festivales más diferentes de Aragón desvela su cartel: "Si buscas un ambiente que solo se vive una vez al año..."

Más allá de los grandes festivales y la apuesta por propuestas ya consolidadas en la música, Aragón también cuenta con otro tipo de propuestas más artesanales (si se puede usar este calificativo cuando se habla de festivales) que buscan ese otro tipo de oferta que se basa en el descubrimiento y en creer en las posibilidades de un cartel diferente.

Desde hace cuatro años, un colectivo cultural de un municipio de Zaragoza de apenas algo más de 500 habitantes, Cetina, organiza una cita que poco a poco se va haciendo con un hueco en el cartel de las citas musicales y que puede presumir de haber contado con una banda como Alcalá Norte, ahora mismo uno de los grupos que con más fuerza está sonando en España.

El CetIn Festival regresa este 2026 el 31 de julio y 1 de agosto tal y como acaba de anunciar: "Este verano volvemos a encender la mecha. Cetina Indi no es solo un festival: es el punto de encuentro donde el indie más inquieto, más nuevo y más auténtico se sube al escenario sin filtros", explican los organizadores, que van más allá: "Si te mueve descubrir artistas antes de que exploten, si te flipan los directos que te dejan sin voz y si buscas un ambiente que solo se vive una vez al año… este es tu sitio".

Así, el festival zaragozano contará el viernes 31 de julio con Fotograma, Buena Tarde y Yann Yupanqui; y el día grande, el sábado 1 de agosto, pasarán por el escenario Marban, Dharmacide, .BD., Salvana, Erin Memento, Un lugar tranquilo y los DJ Arandela y Toribio. "Un cartel cargado de futuro. Las bandas que mañana llenarán salas, hoy las tienes aquí, a un palmo, listas para hacer historia contigo delante", afirman los promotores del Cetina Indi, para cuyo diseño de cartel han contado con Deessee. Todos los conciertos del festival son de entrada libre hasta completar el aforo.

Esta idea arriesgada de promover un nuevo festival surgió porque sus organizadores veían “los festivales grandes como una feria”, comenta Javier Navarro, organizador del CetIn Festival. Los tres creadores originales del festival -Javi, Sonia y Pedro-, estaban cansados de ver siempre los mismos grupos y de no disfrutar de la música en estos eventos y pensaron que por qué no Cetina para volver al origen. “Teníamos claro que Cetina tenía que ser partícipe como pueblo y que esto era por y para el pueblo”, señala Javier.