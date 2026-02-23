Más de 250 coralistas de seis provincias españolas se darán cita en el 52 Certamen Coral de Ejea
Coros de Ávila, Barcelona, Cádiz, Madrid, Valencia y Zaragoza participarán del 10 al 12 de abril en una de las principales citas corales del panorama nacional
Un total de ocho corales participarán en la edición número 52 del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, que se celebrará del 10 al 12 de abril de 2026, consolidándose un año más como una de las principales citas del panorama coral nacional.
Las sesiones competitivas tendrán lugar los días 11 y 12 de abril en el Polideportivo de de Ejea de los Caballeros, que durante un fin de semana se convierte en un auditorio para más de 800 personas. En el certamen participarán formaciones procedentes de distintas comunidades autónomas, que aportarán una notable diversidad de estilos y propuestas musicales: llegan desde Ávila, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza.
En total, serán más de 250 coralistas, procedentes de estas seis provincias españolas los que suban al escenario para competir en las categorías de adulto y juvenil. Entre ellos, también actuarán los miembros de la Coral Polifónica Ejea, que abrirán la primera sesión del certamen interpretando, en primer lugar y fuera de concurso, la obra obligada.
La obra obligada de esta edición será 'Mañana', del compositor aragonés Carlos Esteban Gracia, que deberá ser interpretada por los coros adultos.
Primera sesión (sábado, 11 de abril, 19:00 h)
• Coral Polifónica Ejea (Ejea de los Caballeros – Zaragoza)
• Coral Jardín Menesteo (El Puerto de Santa María – Cádiz)
• Coro Las Veredas (Colmenarejo – Madrid)
• Coral Santísima Trinidad de Valencia (Valencia)
Segunda sesión (domingo, 12 de abril, 11:30 h)
• Coro Juvenil La Voz de las Emociones de la Asociación Coral Abulense Tomás Luis de Victoria (Ávila)
• Teselas Ensemble Vocal (Zaragoza)
• Coro de Voces Iguales del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia (Granada)
• Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès – Barcelona)
El Certamen Coral de Ejea de los Caballeros está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la colaboración de SOFEJEA y la Coral Polifónica Ejea.
