La Catedral de Huesca será el escenario de un recital de jóvenes talentos del Teatro Real

Huesca acogerá el próximo 25 de febrero, a las 19.00 horas, el recital lírico 'Crescendo-Jóvenes Talentos del Teatro Real', una cita musical de primer nivel que forma parte de la programación del Tour del Talento Huesca. El acto tendrá lugar en la Catedral oscense con entrada libre hasta completar el aforo.

El concierto reunirá a cuatro jóvenes voces emergentes del panorama operístico internacional, pertenecientes al programa 'Crescendo', impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real y el propio Teatro Real. Este programa nació en 2021 con el objetivo de apoyar el desarrollo artístico y profesional de futuras promesas de la creación operística.

Hasta ahora se han celebrado cinco ediciones en las que han participado más de 100 jóvenes artistas de 20 nacionalidades, recibiendo formación artística de primer nivel y acompañamiento en el inicio de su trayectoria profesional.

El recital de Huesca del próximo 25 de febrero contará con las voces de Rosa Gomariz, soprano; Alejandra Acuña, mezzosoprano; Pepe Hannah, tenor y Alejandro von Büren, barítono. También mencionar a Gonzalo Villarruel quien intervendrá como pianista.

El programa ofrecerá un recorrido por algunas de las composiciones más reputadas de la lírica universal, con obras de Franz Liszt, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns o Jacques Offenbach entre muchas otras. La acústica y el marco monumental de la Catedral de Huesca aportarán un carácter especial a esta velada, que permitirá al público disfrutar de grandes páginas de la ópera y la zarzuela interpretadas por algunas de las voces jóvenes con mayor proyección del momento.

La semana del talento en Huesca

El recital se enmarca en el 'Tour del Talento Huesca', una iniciativa que convierte a la ciudad en punto de encuentro para el impulso del talento joven en ámbitos como la cultura, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo profesional.

Durante varios días, Huesca acoge actividades formativas, encuentros, conferencias y propuestas culturales dirigidas especialmente a jóvenes, fomentando la conexión entre instituciones, empresas y nuevas generaciones. La presencia de propuestas artísticas de alto nivel, como este recital lírico, refuerza el compromiso del Tour con la cultura como motor de crecimiento personal y colectivo.