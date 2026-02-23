El Ciclo 'Pioneras' abordará la figura de la pintora y dramaturga Victorina Durán
El martes 27, a las 18.30 horas en el salón de actos de la Casa de la Mujer, tendrá lugar la charla sobre Victorina Durán
La vida y obra de la escenógrafa, figurinista, pintora y escritora española Victorina Durán centrará este martes, 24 de febrero, la tercera sesión del Ciclo Pioneras, iniciativa organizada por el Servicio de Igualdad y Mujer en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas con el objetivo de fomentar la igualdad de género en el campo de la cultura.
La cita es a las 18.30 horas en el salón de actos de la Casa de la Mujer, con entrada libre. Allí, el publico asistente conocerá, de la mano de las filólogas Eva Moreno Lago y Carmen Domingo, la trayectoria de Durán. La madrileña fue diseñadora de vestuario y catedrática de Indumentaria y Escenografía del Conservatorio Nacional en el primer tercio del siglo XX, además de pintora vanguardista, asociada al surrealismo de los años veinte y treinta.
Eva Moreno Lago ha publicado recientemente 'Victorina Durán. Una vida llamada teatro', trabajo en el que expone cómo Durán, mujer pionera en el teatro, fue la gran olvidada de la Generación del 27 e incluso tuvo que exiliarse. Se asentó en Argentina, junto a Margarita Xirgú, durante la guerra civil española.
En 1949, volvió del exilio para colaborar con Dalí en 'Don Juan Tenorio' dirigido por Luis Escobar Kirkpatrick en el Teatro Nacional de España. Aunque no volvió a fijar su residencia en España hasta 1980, ya en democracia.
Mujeres que abrieron camino
Entre el final del franquismo y los primeros años de democracia, España vivió una transformación profunda también en lo íntimo y en lo cultural. Fue un tiempo de búsquedas, de preguntas, de mujeres que empezaban a hablar en voz propia y a ocupar espacios que antes les habían sido negados.
Este ciclo Pioneras 'Cuando todo empezaba: Mujeres en tiempo de cambio' propone un recorrido por ese cambio a través de cuatro miradas singulares, distintas en origen y destino, pero unidas por una misma energía: la de abrir camino. Coordina y presenta cada sesión la profesora de historia del cine y lenguaje fílmico, programadora audiovisual, gestora cultural, productora, documentalista y realizadora, Vicky Calavia.
- Jerónimo López, aventurero, alpinista y científico: «Es peligroso mirar al Pirineo solo desde una óptica desarrollista»
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- El Gobierno de Aragón bonificará 'total o parcialmente' el tren a los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública si Zaragoza es la sede
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
- Tachi, jugador del Real Zaragoza, operado con éxito del menisco: 'Ya enfocado en la recuperación, nos vemos pronto
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Aragón se mantiene como la sexta comunidad con menor tasa de criminalidad