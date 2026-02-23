'El coloso' de Goya volverá a verse en Zaragoza 30 años después: La Lonja prepara una gran exposición para 2027

Justo un año antes de que se cumpla el bicentenario de la muerte de Goya, el 16 de abril de 2027, el Ayuntamiento de Zaragoza inaugurará en La Lonja una gran exposición sobre el pintor aragonés. Se titulará 'Doscientos años con Goya', se podrá visitar hasta el 8 de agosto y su discurso expositivo se centrará en mostrar la influencia que el genio de Fuendetodos ha ejercido en casi todas las disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, literatura, música, teatro, cine, moda... De hecho, la exposición contará con obras de más de 40 artistas, algunos tan conocidos como Picasso, Antonio Saura o José Gutiérrez-Solana.

"Lo que queremos es reflejar cómo ha ido evolucionando la influencia de Goya desde su muerte y hasta la actualidad, tanto en España como en el extranjero", ha subrayado en la presentación Pedro J. Martínez Plaza, que es conservador de Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado y se encargará de comisariar la muestra.

El papel de la pinacoteca madrileña será clave, ya que será el prestador principal. En concreto, cederá diez pinturas y seis de ellas serán de Goya. Su colaboración permitirá, por ejemplo, que 'El coloso' se vuelva a exhibir en Zargoza 31 años después (se pudo ver en 1996) o que aterricen tres obras del genio de Fuendetodos nunca expuestas hasta ahora en la ciudad: 'Un garrochista', 'Aves muertas' y 'El borracho'.

La exposición 'Doscientos años con Goya' se ha presentado este lunes en el Palacio de Montemuzo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Según ha detallado Martínez Plaza, la muestra contará con ocho lienzos de Goya y "cinco o seis estampas". Entre las pinturas, destacarán también el 'Retrato de Pedro Mocarte', procedente de The Hispanic Society of America, y 'El vuelo de las brujas', del Museo del Prado.

Así, 'Doscientos años con Goya' no destacará tanto por exhibir un gran número de cuadros del aragonés, como por esa "completa y transversal visión" de la influencia del genio de Fuendetodos a lo largo de los dos últimos siglos. No en vano, la exposición reunirá "entre 120 y 130 obras": unas 50 pinturas, más de 40 dibujos, acuarelas y estampas, así como una decena de esculturas y objetos. Todas ellas procederán de más de 60 instituciones y colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y permitirán trazar un recorrido inédito por la huella de Goya en el arte y la cultura contemporáneos.

Este viaje en el tiempo incluirá obras de Pablo Picasso y José Gutiérrez Solana, los artistas mejor representados con tres y cuatro piezas respectivamente. Pero también de Édouard Manet, Mariano Fortuny, James Ensor, Ignacio Zuloaga, Julio Antonio, Antonio Saura, Hans Hartung o Robert Rauschenberg, así como de creadores menos conocidos pero decisivos en la revalorización de Goya como Romero Ressendi o Castelao.

Su influencia en la literatura

El Museo del Prado prestará en concreto 13 obras de arte, además de diversos documentos de archivo y piezas procedentes del fondo antiguo de su biblioteca. En este sentido, la exposición también incluirá una reflexión específica sobre la presencia de Goya en la literatura, con referencias a autores como Emilia Pardo Bazán y Aldous Huxley, así como un destacado conjunto de proyecciones audiovisuales y grabaciones sonoras. Destacará por ejemplo una grabación realizada en Zaragoza expresamente para la exposición de una pieza de la zarzuela 'Pan y toros', de Francisco Asenjo Barbieri.

"Esta exposición pasará a la historia como una de las más ambiciosas que ha acogido la ciudad", ha destacado en la presentación la alcaldesa Natalia Chueca, que ha explicado que se ha decidido adelantar un año la conmemoración del bicentenario de Goya para poder contar con todas esas piezas cedidas: "En 2028 hubiera sido imposible porque muchas de esas obras ya las tienen comprometidas a otras instituciones".

Esta nueva muestra en La Lonja dialogará el próximo año con otras de las iniciativas en torno a Goya que ya están en marcha o pronto lo estarán, como la exposición en la Aljafería o la ampliación del Museo Goya de la Fundación Ibercaja. Además, para finales de 2027 está prevista la inauguración del nuevo Centro Goya que acogerán los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. De la misma manera, el bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028 también planteará exposiciones en el IAACC Pablo Serrano, en el Museo de Huesca y el Museo de Zaragoza.