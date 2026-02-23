Enrique Bunbury se despide de uno de sus ídolos musicales: "Fue un maestro absoluto de la salsa"

Enrique Bunbury se ha despedido este fin de semana de uno de sus grandes ídolos musicales. El emblemático compositor e intérprete de salsa Willie Colón falleció el sábado y el cantante zaragozano no tardó en reaccionar a la triste noticia. 'Idilio' o 'Gitana' fueron algunos de los éxitos más sonados del mítico trombonista nacido en El Bronx (Nueva York).

Su fallecimiento a los 75 años de edad ha reabierto uno de los capítulos más influyentes de la música latinoamericana: su alianza con el panameño Rubén Blades redefinió la salsa en los años 70. Hacia la mitad de esa década, el conocido ‘chico malo de El Bronx’ creaba las melodías de la salsa y el panameño escribía las letras, impulsando juntos una nueva estética que convirtió al género en una crónica social de América Latina y el Caribe.

Sus temas más famosos ('Idilio', 'Gitana' o 'El gran varón') trascendieron generaciones en el público latino, generando millones de seguidores. Bunbury fue uno de ellos, tal y como se ha encargado de recordar en sus redes sociales: "Nos ha dejado Willie Colon, maestro absoluto de la salsa. Sus discos de finales de los sesenta y primeros setenta con Hector Lavoe son material imprescindibles para los amantes de la música latina. Y su periodo con Rubén Blades, historia de la música".

El intérprete zaragozano concluye su texto recordando un guiño que realizó en su disco de 2011 'Licenciado Cantinas'. "En ese álbum incluimos nuestra versión bastarda de 'El Día de mi Suerte'. Toda veneración es poca. Descansa en paz, Willie", ha escrito Bunbury.

La propia familia de Colón confirmó el fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, escribieron sus allegados.